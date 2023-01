El conmovedor recuerdo de Messi a un mes de ganar el Mundial: "No puedo creerlo"

Lionel Messi publicó un emotivo mensaje a un mes de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. El sentido comentario del capitán en Instagram.

Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a un mes de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El mejor del planeta conmovió a todos con su publicación en la que incluyó distintos instantes de aquella histórica final contra Francia, el momento en el que levantó el trofeo junto a sus compañeros y los festejos que se dieron horas después en nuestro país, con la canción "Brindis" de Soledad Pastorutti de fondo. Por supuesto, a los pocos minutos explotaron los likes y los comentarios.

Como no podía ser de otra manera, rápidamente los "Me gusta" pasaron la barrera del millón y muchos allegados a la "Pulga" expresaron su cariño hacia él: Antonela Roccuzzo, Sergio "Kun" Agüero y Ángel Di María, entre otros y otras. Es que el hombre del Paris Saint Germain agradeció y destacó a sus compañeros, su familia y la gente que acompañó a la "Albiceleste" a lo largo del torneo que culminó el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos...", escribió en un principio Lionel.

Por otro lado, el astro rosarino se refirió a quiénes estuvieron allí con él para vivir cada momento del torneo: "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos... CAMPEONES DEL MUNDO!!!".

