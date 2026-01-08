El líder separatista de Yemen huye con ayuda emiratí, según la coalición saudí

FOTO DE ARCHIVO. Partidarios del Consejo de Transición del Sur (STC), un grupo separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, ondean banderas de los Emiratos Árabes Unidos y del STC durante una manifestación en Adén, Yemen

‍La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen dijo que Aidarous al-Zubaidi, jefe de un grupo de ‍separatistas del sur respaldado ⁠por Emiratos Árabes Unidos, huyó de Yemen en barco antes de embarcar en un avión con destino a Mogadiscio que aterrizó en un aeropuerto militar de Abu Dabi.

El drama agrava la disputa entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, los países más poderosos del golfo Pérsico, rico en petróleo. Zubaidi no se había presentado el miércoles en Riad para participar en ‌unas conversaciones sobre la agitación en el sur ⁠de Yemen.

Los separatistas dijeron que ⁠le habían pedido que acudiera a Arabia Saudí bajo amenazas.

La afirmación saudí de que Emiratos Árabes Unidos le ayudó a escapar ‍eleva las apuestas en una crisis que estalló el mes pasado cuando los separatistas arrasaron ⁠el sur de Yemen y llegaron ‌a la frontera con Arabia Saudí.

Los rápidos acontecimientos provocaron una ruptura entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, fracturando la coalición encabezada por el Gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, que lucha contra los hutíes apoyados por Irán.

Los ‌estrechos aliados ‌de Estados Unidos mantienen fuertes diferencias sobre una amplia gama de cuestiones volátiles en Oriente Medio —desde la geopolítica hasta la producción de petróleo—, que han estallado con la crisis de Yemen.

HUIDA AUDAZ

En un comunicado ​el jueves, la coalición dijo que Zubaidi y otros que le acompañaban en el avión a Mogadiscio desde Somalilandia estaban bajo la supervisión de oficiales de Emiratos Árabes Unidos y esperaron una hora antes de volar a un aeropuerto militar en Abu Dabi.

La coalición no aclaró si Zubaidi seguía a bordo de ‍camino a la capital emiratí.

Si se confirma su presencia en la capital emiratí, podría enfadar a los saudíes, que presionaron a Emiratos Árabes Unidos para que frenara a los separatistas tras su avance por el sur de Yemen.

Emiratos Árabes Unidos, que ​retiró las fuerzas que le quedaban en Yemen, ha pedido que se reduzca la tensión en el país, sumido en una ​de las peores crisis humanitarias del mundo causada por la guerra civil.

No hubo comentarios inmediatos de Emiratos Árabes Unidos, ⁠ni del Consejo de Transición del Sur que preside Zubaidi.

