La increíble queja de México con la Selección Argentina Sub 20: “Así se ha comportado FIFA"

La increíble queja de México a horas de jugar con la Selección Argentina Sub-20 ante FIFA, por los cuartos de final del Mundial de Chile.

La Selección Argentina Sub-20 enfrentará este sábado a México por los cuartos de final del Mundial de Chile y parece que no todos los focos están en lo futbolístico. Debido a una decisión de la FIFA con la delegación "Albiceleste", el combinado mexicano presentó una insólita queja a horas del partido y hasta denunció un presunto prejuicio.

Este viernes, la FIFA determinó que el plantel argentino se mude de hotel y ocupe el mismo que el seleccionado mexicano, 24 horas antes del cruce entre ambos en Santiago de Chile, situación que es habitual en este tipo de competencias para acortar las distancias a los estadios.

Sin embargo, esta modificación no cayó nada bien en el conjunto azteca y, según el medio Tudn Mex, la selección norteamericana aprovechó la medida para sembrar una polémica en la previa del encuentro. "Así se ha comportado la FIFA en este Mundial. Sabemos que con Argentina hay algo más”, comentó un periodista de dicha cadena, sobre el comentario que habría recibido de un integrante de la delegación del "Tri".

Desde el lado argentino decidieron no responder a las suspicacias, ya que desconocen los motivos por los que fueron tarsladados al nuevo hotel y se encuentran enfocados de lleno en el partido y con ganas de acceder a la semifinal.

La formación probable de la Selección Argentina Sub-20 vs. México, por el Mundial de Chile

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuándo juega Selección Argentina contra México por los cuartos de final del Mundial de Chile Sub 20

El cruce entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugará este sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20 de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play. La organización aún no definió quién será el árbitro encargado de impartir justicia.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina 3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D.

3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D. Argentina 4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D.

4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D. Argentina 1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D.

1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D. Argentina 4-0 Nigeria | Octavos de final.

Los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Sábado 11 de octubre

España vs. Colombia: a las 17 hs.

Argentina vs. México: a las 20 hs.

Domingo 11 de octubre

Estados Unidos vs. Marruecos: a las 17 hs.

Noruega vs. Francia: a las 20 hs.

Cambios de horarios en el Torneo Clausura por la Selección Argentina Sub 20

La AFA tomó una medida de último momento que afecta al fútbol argentino. Debido al encuentro de la Selección Argentina Sub-20 por los cuartos de final el Mundial de Chile, varios partidos del Torneo Clausura 2025 fueron reprogramados y ya se conocen los nuevos horarios.