Argentina vs México por el Mundial Sub 20: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina Sub 20 buscará dar un nuevo paso en el Mundial Chile 2025 en la búsqueda del título que no consigue desde 2007 cuando enfrente a México este sábado en los cuartos de final. El equipo dirigido por Diego Placente llega con un rendimiento perfecto de cuatro victorias en cuatro presentaciones, incluyendo una contundente goleada 4-0 ante Nigeria en octavos de final, y se posiciona como uno de los grandes candidatos al título que conquistó en seis ocasiones y del que es el máximo ganador histórico. Del otro lado, el Tri mexicano también llega invicto al encuentro tras eliminar a Chile con una victoria 4-1 y superar el grupo más complicado de la fase inicial.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina Sub 20 y México Sub 20, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina Sub 20 y México Sub 20?

El partido entre Argentina Sub 20 y México Sub 20 por los cuartos de final del Mundial Sub 20 se jugará este sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO+ y Mi Telefe.

El equipo de Diego Placente llega a este compromiso tras haber conseguido cuatro victorias consecutivas en el torneo. La última fue una contundente goleada 4-0 ante Nigeria en octavos de final, con anotaciones de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti. Antes de eso, la Albiceleste dominó el Grupo D de la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3-1, Australia 4-1 e Italia 1-0, avanzando como el segundo mejor primero de todos los grupos.

La Selección Argentina es el máximo ganador histórico del Mundial Sub 20 con seis títulos en su palmarés, pero no consigue levantar el trofeo desde Canadá 2007. Esta situación genera una ilusión renovada en el combinado albiceleste, que a esta altura del torneo se ha consolidado como uno de los principales candidatos al título junto a otras selecciones de peso. El rendimiento mostrado hasta el momento, con cuatro victorias y un marcador global de 12 goles a favor y apenas 2 en contra, respalda estas expectativas.

Sin embargo, no todo es positivo para el entrenador argentino. Diego Placente no podrá contar con Álvaro Montoro, quien sufrió una fractura en su clavícula derecha tras un duro golpe en el hombro a los 37 minutos del primer tiempo contra Nigeria y deberá ser intervenido quirúrgicamente. El delantero de Botafogo tendrá entre 8 y 12 semanas de recuperación, por lo que su reemplazante sería Gianluca Prestianni. Además, cinco jugadores argentinos cuentan con una tarjeta amarilla y corren riesgo de perderse una hipotética semifinal si son amonestados: Juan Manuel Villalba, Dylan Gorosito, Maher Carrizo, Julio César Soler y Santino Barbi. Las amarillas se limpiarán únicamente si Argentina avanza y ninguno de ellos recibe otra amonestación.

Por su parte, México llega a este encuentro tras sacar del campeonato a Chile en octavos de final con una contundente victoria 4-1, gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos por duplicado. El conjunto dirigido por Eduardo Arce mantiene la condición de invicto en el torneo, al igual que Argentina, lo que convierte este duelo en un verdadero choque entre dos equipos que no conocen la derrota hasta el momento.

En la instancia inicial, el combinado norteamericano fue escolta de Marruecos en la Zona C con cinco puntos, producto de una victoria ante los marroquíes 1-0 y sendos empates frente a Brasil y España 2-2. Esta actuación cobra mayor relevancia al considerar que México superó el grupo más complicado de la fase de grupos, enfrentando a tres selecciones de gran peso en el fútbol juvenil. La resistencia mostrada por el Tri en ese sector y su posterior victoria ante los locales chilenos demuestran su solidez como equipo.

El duelo también presentará una batalla especial entre dos de las figuras más destacadas del torneo. Por un lado, el volante del Tijuana Gilberto Mora, de apenas 16 años, quien suma tres goles y una asistencia en cuatro partidos y suena para el Barcelona. Por el otro, el delantero ex Vélez Alejo Sarco, de 19 años y actualmente en el Bayer Leverkusen de Alemania, quien acumula cuatro goles en el torneo. El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se medirá ante el vencedor del partido entre España y Colombia.

Formaciones probables de Argentina Sub 20 y México Sub 20

El técnico de la Selección Argentina Sub 20, Diego Placente, ya sabe que no podrá repetir el mismo once que venció a Nigeria en octavos de final debido a la lesión de Álvaro Montoro. El atacante de Botafogo sufrió una fractura de clavícula derecha que requiere intervención quirúrgica, por lo que su lugar en el equipo titular será ocupado por Gianluca Prestianni, quien lo reemplazó en el partido anterior y tendría continuidad en esta instancia.

Otro factor que podría llevar al entrenador argentino a considerar cambios es la acumulación de tarjetas amarillas. Juan Manuel Villalba, Dylan Gorosito, Maher Carrizo, Julio César Soler y Santino Barbi cuentan con una amonestación, y en caso de recibir otra ante México no podrían disputar una hipotética semifinal. Este riesgo podría hacer que Placente evalúe dosificar a algunos de estos jugadores, aunque la importancia del partido de cuartos de final probablemente lo lleve a mantener su once más competitivo. Las amarillas se limpiarán únicamente si Argentina avanza y ninguno de ellos es amonestado en este encuentro.

Por el lado de México, Eduardo Arce pondrá a prueba el equipo que ha demostrado gran resistencia tras sobreponerse al grupo más complicado de la fase inicial. El Tri cuenta con el sexto jugador del torneo mejor cotizado, el mediocampista del Seattle Sounders Obed Vargas, valuado en 8 millones de dólares, quien será una pieza clave en el mediocampo junto al volante ofensivo del Monterrey Iker Fimbres.

La gran figura del combinado mexicano es Gilberto Mora, volante del Tijuana de apenas 16 años que se ha convertido en la sensación del torneo. Con tres goles y una asistencia en cuatro partidos, Mora ha sido el director de orquesta de la ofensiva mexicana y suena como posible refuerzo del Barcelona. Junto a él, Tahiel Jiménez comandará el ataque del Tri en busca de sorprender a la sólida defensa argentina que solo ha recibido dos goles en todo el torneo.

Probable formación de Argentina Sub 20: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre, Maher Carrizo, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco.

Probable formación de México Sub 20: Emmanuel Ochoa; Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elías Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez.

Argentina Sub 20 vs México Sub 20: Ficha técnica