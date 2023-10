La foto de Julián Álvarez con Enzo Fernández que conmovió a todo River: "Hermanito"

Julián Álvarez y Enzo Fernández compartieron una foto que enloqueció a todo River en la previa del partido de la Selección Argentina contra Perú por las Eliminatorias.

Julián Álvarez y Enzo Fernández revolucionaron las redes con una imperdible imagen que conmocionó a todos los hinchas de River Plate. En la previa del partido de la Selección Argentina ante Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, los futbolistas de la "Albiceleste" se sacaron una foto con un detalle que los "Millonarios" no dejaron pasar. Por supuesto, la misma se viralizó a los pocos minutos.

Es que tanto el volante como el delantero pasaron por el elenco de Núñez y la relación entre ambos se fortaleció con el paso del tiempo. El mediocampista del Chelsea y la "Araña" se consagraron campeones de la Liga Profesional en 2021, continuaron su carrera en Europa a mediados del 2022 y meses después se consagraron campeones del mundo. En esta ocasión, enloquecieron a los fanáticos de River con un posteo que no pasó desapercibido.

Enzo Fernández fue quien en principio compartió la foto con Julián Álvarez con un mate en su mano. En la misma escribió "Hermanito" y agregó varios emojis. Por supuesto, el atacante del Manchester City la compartió pocos minutos después en su cuenta de Instagram. Cabe destacar que los dos vistieron la camiseta del "Millonario" en simultáneo de la mano de Marcelo Gallardo antes de llegar al fútbol de Europa y también lo hicieron en Reserva.

Tanto el volante como el delantero gritaron campeones siendo grandes protagonistas de aquel equipo comandado por el "Muñeco". El nivel de los dos para el torneo conseguido fue fundamental ya que la "Araña" fue el goleador y Enzo el eje del mediocampo con llegada al gol. Pocos meses después lo lograron con la Selección Argentina y continúan dando demostraciones de lo que son en el verde césped.

La foto de Enzo Fernández y Julián Álvarez

Scaloni se cansó y cruzó a un periodista en la Selección Argentina

Lionel Scaloni habló en la previa del partido de la Selección Argentina contra Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y tuvo una picante respuesta para un periodista. Es que al DT le consultaron acerca del presente de Lionel Messi y las chances de ser titular o no en este cotejo, pero minutos después le insistieron acerca del futuro del astro rosarino. Esta pregunta descolocó al estratega, quien no dudó y contestó sin filtro.

"¿Cómo hacemos para acostumbrarnos que Leo ya no va a jugar siempre?", esbozó el periodista de Olé ante la atenta mirada de Scaloni. El entrenador campeón del mundo no tardó en contestar y lanzó: "Vamos a quedarnos con que está todavía vigente. Qué manera de pensar en cuando no esté... La verdad está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. Lo estamos retirando... ¿Qué estamos todos locos?".

Selección Argentina vs. Perú: hora, TV en vivo y streaming

El partido se llevará a cabo el martes17 de octubre de 2023 a las 23:00 horas en el estadio Nacional de Lima. Este encuentro corresponde a la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Podrás disfrutar del partido en vivo en la televisión por TyC Sports y la TV Pública. En tanto, el streaming online estará en sus respectivas plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras alternativas como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.