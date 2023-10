Scaloni se cansó y cruzó a un periodista en la Selección Argentina: "Locos"

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del partido de la Selección Argentina ante Perú y se la pudrió a un periodista que le insistió con una pregunta.

Lionel Scaloni habló en la previa del partido de la Selección Argentina contra Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y tuvo una picante respuesta para un periodista. Es que al DT le consultaron acerca del presente de Lionel Messi y las chances de ser titular o no en este cotejo, pero minutos después le insistieron acerca del futuro del astro rosarino. Esta pregunta descolocó al estratega, quien no dudó y contestó sin filtro.

La realidad es que, en los últimos meses, la "Pulga" no sumó tantos minutos ni en el Inter Miami ni en la "Albiceleste", pero está claro que no tiene pensado colgar los botines todavía. De hecho, todo indica que jugaría la Copa América en 2024 y los hinchas sueñan con que también lo haga en la próxima Copa del Mundo. Igualmente, el movilero presente del Diario Olé le habló a Scaloni sobre cuando el diez se retire y se vivió un momento tenso.

"¿Cómo hacemos para acostumbrarnos que Leo ya no va a jugar siempre?", esbozó el periodista ante la atenta mirada de Scaloni. El entrenador campeón del mundo no tardó en contestar y lanzó: "Vamos a quedarnos con que está todavía vigente. Qué manera de pensar en cuando no esté... La verdad está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. Lo estamos retirando... ¿Qué estamos todos locos?".

Antes del cruce, el propio DT se encargó de dar tranquilidad sobre el estado físico de Lionel de cara al cruce con Perú por las Eliminatorias: "Es una cuestión de minutos, de cuándo pueda jugar y nada más. Si está bien juega, después ya se verá y no hay más nada que decir. Se viene entrenando y tomaremos la decisión mañana, si está bien jugará. Es lo que todos queremos. Hoy estamos bien como estamos".

Selección Argentina vs. Perú: hora, TV en vivo y streaming

El partido se llevará a cabo el martes17 de octubre de 2023 a las 23:00 horas en el estadio Nacional de Lima. Este encuentro corresponde a la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Podrás disfrutar del partido en vivo en la televisión por TyC Sports y la TV Pública. En tanto, el streaming online estará en sus respectivas plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras alternativas como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.