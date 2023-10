El futbolista de Paraguay cuestionado por "escupir" a Messi rompió el silencio: "Amenazas"

Antonio Sanabria, el futbolista de la Selección de Paraguay acusado de escupir a Lionel Messi en el Monumental, rompió el silencio con un crudo mensaje en sus redes sociales.

Horas después del hecho que desató la polémica en pleno Argentina vs. Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, uno de sus protagonistas rompió el silencio. Se trata del futbolista Antonio Sanabria, representante del combinado "Guaraní", quien fue acusado de escupir a Lionel Messi en el campo de juego del Estadio Monumental. Esto no sucedió así y el propio jugador se vio obligado a publicar un comunicado.

En sus palabras, el delantero que actualmente se desempeña en el Torino de Italia se mostró dolido por la situación y por los mensajes que recibió tras el mencionado cotejo. Es que si bien en una de las cámaras se observó su acción y generó controversia en el mundo del fútbol, nunca se dirigió directamente al astro rosarino. Por este motivo, el atacante se encargó de dar su postura y contar el mal momento que vivió después.

"Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche... Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó. No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes", escribió Sanabria en su historia de Instagram.

Cabe destacar, que el propio Messi habló tras el partido y opinó acerca del accionar del delantero: "La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí".

El mensaje de Antonio Sanabria tras lo sucedido en Argentina vs. Paraguay

