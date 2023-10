Messi ninguneó al futbolista paraguayo que lo escupió: "No sé ni quién es el chico este"

Lionel Messi fue protagonista involuntario de una polémica durante la victoria de Argentina ante Paraguay y en el post partido ninguneó a un delantero rival.

Lionel Messi volvió a vestir la camiseta de la Selección argentina en la noche del jueves 12 de octubre en el partido que el conjunto nacional le ganó a Paraguay en el Monumental y, a pesar de que fue un encuentro relativamente tranquilo, la "Pulga" fue protagonista de una polémica, aunque el propio rosarino buscó despegarse en el post partido. "La verdad no sé ni quién es el chico este", ninguneó el campeón del mundo a Antonio Sanabria, tras la agresión del futbolista paraguayo.

La noche del jueves 12 de octubre, la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni volvió a dar una muestra de por qué es el mejor equipo del mundo. Con un primer tiempo de alto nivel, aún sin la presencia de Lionel Messi entre los titulares, el conjunto local se fue al descanso 1 a 0, aunque el resultado podría haber sido más abultado.

Pero gran parte del público que llenó el Monumental quería ver a Messi en el césped, quien ingresó a los 53 minutos, en lugar de Julián Álvarez. Con dos tiros en los palos (uno en lo que casi fue un gol olímpico y el otro en un tiro libre exquisito), el crack rosarino mostró destellos de su talento, pero lo que más sorprendió ocurrió cuando promediaba el segundo tiempo.

Es que a los 24 minutos del complemento, Messi tuvo una breve discusión con Antonio Sanabria -quien había ingresado unos minutos antes en lugar del delantero de San Lorenzo Adam Bareiro-. Cuando el 10 del Inter Miami le dio la espalda, pareció que el jugador paraguayo lo escupió. Si bien en el momento "Leo" no lo percibió, sí hizo mención a lo sucedido en diálogo con la prensa después del partido, y aunque lo hizo de forma escueta, aprovechó para ningunear a su colega.

"La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este", comenzó contundente Messi ante la consulta de los periodistas. Para terminar con la polémica, el capitán argentino concluyó, filoso: "No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí".

El Dibu Martínez rompió un tremendo récord y De Paul lo prendió fuego: "Un boludo"

Una vez más, el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez se volvió a transformar en figura. Es que el arquero se transformó en jugador récord y llamó la atención de todo el mundo porque pulverizó una marca que tenía Germán Burgos y que, ahora, se convirtió en una de las más importantes de la historia argentina. Además, Rodrigo De Paul lanzó una anécdota muy divertida sobre esta situación.

Es que Emiliano Martínez pasó los 622 minutos sin que le metan goles, ya que el último tanto que le hicieron fue en la final del Mundial en la que Argentina ganó la Copa del Mundo ante Francia en Qatar. Después de varios partidos con la valla invicta, el jugador argentino se quedó con el título y el récord.

Si bien es una situación muy divertida, Rodrigo De Paul contó una anécdota que tiene que ver con esta situación en el almuerzo. "Nadie lo quería decir, para no quemarlo en el almuerzo. Y el boludo va y dice: 'Hoy, si cumplo 74 minutos...'. ¿¡Para qué lo decís!? No se aguanta. Él es eso, espontaneidad. Lo queremos un montón", reveló en la charla. Por otro lado aseguró: "Tiene un récord recontra merecido. Ya es historia y sigue escribiendo páginas"