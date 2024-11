Asado perfecto con un ingrediente secreto: cuál es el condimento que usan los chef profesionales.

Cocinar un asado en el punto ideal puede ser todo un desafío, pero más aún es encontrar el condimento perfecto. Existe un condimento que todos los chefs profesionales usan y que es es fundamental. Por esta razón, si sos un fanático del asado y ya probaste de todo para conseguir una carne jugosa y sabrosa es importante que lo conozcas, ya que no puede faltar en tu parrilla para obtener un sabor único y delicioso.

El limón y el chimichurri son dos de los condimentos más usados por el común de los asadores, pero hay otro ingrediente que tiene un potencial todavía más prometedor para saborizar las carnes a la parrilla. Además, este agregado es muy económico, rendidor y se consigue fácilmente en cualquier supermercado.

Se trata de la manteca, un lácteo usado en la gastrornomía no solamente para darle consistencia y textura a las masas, sino también para saborizar diferentes comidas. En el caso de la carne, le aporta suavidad, y al mismo tiempo, una capa caramelizada por encima. Además, se aconseja agregarle hierbas y otras especias para potenciar todavía más su sabor.

La gran ventaja de la manteca es que ayuda a suavizar a ablandar la carne, especialmente en casos en las que los trozos son demasiado duros, ya que ayuda a retener sus jugos. La manteca derretida sobre la carne asada se puede combinar con condimentos como ajo, perejil y incluso romero, para obtener una mezcla exquisita para el paladar.

Cómo usar manteca en tus asados

Preparar la mezcla: en un bol, mezclá la manteca previamente derretida en un microondas y mezclala con ajo picado, sal y las hierbas que quieras. Como se mencionó anteriormente, se aconsejan ajo, perejil y romero. Pinceleá la carne: con la ayuda de un pincel, pinceleá toda la superficie de la carne con esta mezcla mientras se está cocinando. Más manteca para el toque final: cuando termines de cocinarla, podés repetir el proceso de pinceleado para darle un sabor extra a manteca.

Cómo calcular la cantidad de carne para el asado

Lo primero a mencionar es que al momento de calcular la carne para un asado es que no todas las personas consumen lo mismo. Es algo fundamental antes de llevar a cabo la compra en la carnicería y realizar un gasto que no corresponde. Además, se debe considerar que no todos los cortes son iguales, y es importante tener en claro qué guarniciones se van a preparar para acompañar al plato principal.

En lo que respecta a los cortes, se aconseja las siguientes cantidades según lo recomendado por el Frigorífico de San Antonio de Areco, siempre eligiendo un solo corte de carne, sumado a las achuras, el chorizo y la morcilla:

Achuras: se estima entre 200-300 gramos por persona.

Vacío: entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes.

Entraña: un estimativo de 300 gramos por persona.

Chorizo y morcilla: con uno por persona está más que bien.

Tira de asado: 500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa.

Matambre: en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos.

Costillas: se aconseja una porción generosa de 500 gramos.

Otro elemento que se debe considerar al momento de preparar un asado, se encuentra vinculado con la cantidad de pan a comprar en la panadería. En este caso, se realiza un cálculo estimativo de 100 gramos por cada uno de los presentes.

¿Es una entraña o una achura? El corte de carne que se puso de moda y cómo puede cocinarse

Debido al elevado precio de los alimentos, en especial con la carne, se comenzó a popularizar un corte bastante particular en las carnicerías y que le permite a las personas encender un fuego. Uno que despierta curiosidad porque algunos señalan que se trata de una entraña, mientras que otros lo ubican dentro de las achuras.

El corte que genera debate es uno que se puede conseguir en determinados lugares como centro de entraña, en tanto que en otros establecimientos lo venden como entraña gruesa. Es una porción que se encuentra junto a la columna vertebral de la vaca. Aunque existe una particularidad porque los carniceros la colocan dentro de las achuras.

En lo que respecta al gusto, fue calificado como muy agradable al contacto con el paladar y la elaboración depende bastante de lo que cada comensal considere como la más apropiada. Sin embargo, la más indicada es colocar la carne en la parrilla para que adquiera un sabor ahumado.