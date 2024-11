Sergio Lapegüe se hartó y contó lo que hizo Pablo Codevilla en El Trece: "Me dijo"

Sergio Lapegüe contó por qué se va de TN.

Sergio Lapegüe anunció hace semanas su retiro de TN y El Trece después de décadas en la emisora, en la que condujo una gran cantidad de éxitos. En ese sentido, en una reciente entrevista se animó a contar la actitud de Pablo Codevilla que lo empujó a tomar esa decisión.

El conductor de televisión reveló que tuvo varias iniciativas en los últimos meses que no fueron tenidas en cuenta por la gerencia del canal y dio detalles al respecto. "¿Por qué ahora? Porque no todo en la vida es económico. ¿También el formato, el canal o el desafío te tentaron a irte?", comenzó su descargo el presentador.

"Porque el primer año en vez de arrancar a las seis pudiste arrancar a las siete, después el segundo año te liberaron los mediodías del noticiero, el año pasado vos querías volver con el espíritu del Prende y apaga e hiciste un late night show semanal en El Trece... Y este año, ¿no hubo nada? No fuiste a negociar, sino a avisar", continuó el periodista, en diálogo con Pablo Montagna. Y agregó: "Fui a avisar. Yo este año esperaba hacer El Galpón, pero no salió. Hablé con Pablo Codevilla y me dijo 'no hay plata'. Esto fue en marzo, me dijo que empezábamos a mitad de año pero nunca más me llamó. Son cosas que van generando dolor... por lo menos un llamado para avisarte. Entonces me di cuenta que eso ya no iba a salir. Me estaba apagando con respecto a las noticias muy duras, por eso empecé a hacer más show adentro del noticiero".

Sergio Lapegüe

La despedida de Sergio Lapegüe en Instagram

"Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores. De ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras. Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños", escribió el periodista en Instagram. Y sumó: "Dejar la comodidad y emprender la aventura. La buena Ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias, por entenderme. Pronto contaré más, por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos, soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero. Es hoy".

Fuertes declaraciones de Sergio Lapegüe sobre Maru Botana

"Ella tiene su estilo de trabajo... A mí me dijeron que iba a ser el conductor, y al final no lo hice. Me sentí un poco dolido por eso. No te dejaban entrar, era como que estaba prohibido. Fue una mala experiencia, no la pasé bien y decidí irme. Esa fue la única vez que renuncié a algo. Siempre trato de mantener buena energía, y cuando eso no se da, prefiero dar un paso al costado", comentó Lapegüe sobre su trabajo con Botana.