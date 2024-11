Los nombres de refuerzos que suenan en Boca por Jorge Figal para el 2025

Las opciones que busca Boca para reemplazar a Figal.

Jorge Nicolás Figal volvió a cometer un grosero error en Boca Juniors y en el club de La Ribera ya piensan en refuerzos en la zaga para el próximo mercado de pases. Más allá del insólito gol en contra que significó el 2-0 parcial para Vélez Sarsfield por la semifinal de la Copa Argentina 2024, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme planea incorporar futbolistas en dicha zona de la cancha.

El panorama para el entrenador Fernando Gago en la defensa es poco alentador, ya que el ex Independiente está en un nivel muy bajo. Para colmo, Marcos Rojo ya no es el mismo de antes, Aaron Anselmino se desgarra permanentemente y ya fue vendido a Chelsea de Inglaterra, Gary Medel no es tenido en cuenta por el entrenador y el juvenil Lautaro Di Lollo tiene muy poca experiencia en la Primera División. Por último, Nicolás Valentini continúa "colgado" y se marchará en libertad de acción a fin de año.

En este contexto, si bien Riquelme y Gago todavía se niegan a dar nombres al respecto, uno de los apuntados por el DT podría ser Gonzalo Piovi. El central o lateral izquierdo zurdo de 30 años es conocido por "Pintita" desde su etapa al mando de Racing, donde fue uno de los líderes del vestuario, tuvo un buen nivel y hasta marcó goles de penal y de tiro libre. Actualmente es titular en Cruz Azul de México, vigente subcampeón y líder de la actual Liga MX. Sin embargo, tiene contrato con la "Máquina Cementera" hasta finales del 2026 y su pase está tasado en alrededor de tres millones de dólares.

Otro de los futbolistas que surgió en las últimas semanas como probable fichaje de Boca en ese sector del campo fue Tomás Palacios, surgido en Talleres de Córdoba, que actualmente forma parte de la Reserva de Inter de Milán a los 21 años. No obstante, habrá que esperar hasta mediados de diciembre, a la finalización de la Liga Profesional, para conocer si el "Xeneize" disputará la Copa Libertadores 2025 o no. Y, a partir de allí, contratar refuerzos de la mano de Riquelme y el Consejo de Fútbol.

Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025

El "Xeneize" de Gago está quinto en la tabla anual con 60 puntos, tres por debajo de Talleres de Córdoba que hoy sería el último en entrar. Como acaba de quedar eliminado de la Copa Argentina, dependerá de que Vélez salga campeón del mencionado torneo o de la Liga Profesional y así libere un cupo. De esta manera, con terminar en el puesto que ocupa actualmente, le alcanzará ingresar al máximo certamen continental. Por supuesto, si nada de esto pasa todo indica que disputarán la Sudamericana, aunque todavía no tiene su lugar asegurado.

Los números de Figal en Boca