Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para el amistoso contra Panamá en El Monumental. Se viene el 11 de gala que ganó el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para el amistoso frente a Panamá en el estadio Monumental de River. El entrenador planea colocar en la cancha al once de gala que fue campeón del Mundial de Qatar 2022 en diciembre pasado, a excepción de algún jugador que no haya vuelto al ciento por ciento físicamente de su club desde Europa.

Con Lionel Messi incluido, el director técnico de 44 años se inclinará por la habitual alineación titular, aquella que disputó la gran mayoría de los minutos en la Copa del Mundo. De esta manera, las más de 83.000 personas presentes podrán disfrutar a pleno de "La Pulga", Emiliano "Dibu" Martínez, Ángel Di María, Enzo Fernández y compañía.

De no mediar algún inconveniente físico de último momento, el equipo será el mismo que derrotó por penales a Francia en la final del Mundial en el Lusail de Doha. Es decir, saltará al campo de juego de River con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Messi y Scaloni, campeones del mundo con la Selección Argentina.

No obstante, la duda principal tiene que ver con "Fideo", que arrastra algunas dolencias desde Juventus de Italia. De hecho, en los últimos tres encuentros no jugó y no es titular desde el 9 de marzo de 2023. Como el duelo con los panameños no interesa tanto desde lo deportivo sino que se trata simplemente de una excusa para celebrar con la multitud, el cuerpo técnico no arriesgará a ningún futbolista que no esté pleno en todo sentido. Por lo tanto, si el extremo no estuviera en óptimas condiciones, podrían reemplazarlo Ángel Correa, Paulo Dybala, Lautaro Martínez o Nicolás González.

La idea es que en el segundo tiempo haya muchos cambios, como para que casi todos los campeones del mundo puedan sumar minutos y sean ovacionados en la casa del "Millonario". Incluso, podrían ingresar Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Giovanni Simeone.

De cara al segundo encuentro ante Curazao el martes 28 de marzo en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, habrá varias modificaciones en la alineación, con algunos de los otros campeones desde el inicio. A su vez, se estima que en la complementaria también puedan tener rodaje los juveniles, "tapados" y apuestas de Scaloni para el futuro a corto y mediano plazo. Sin Alejandro Garnacho, lesionado, será el turno entonces de Máximo Perrone, Nehuén Pérez, Lautaro Blanco, Emiliano Buendía, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

Argentina vs. Panamá: historial, día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni recibirá al de Dely Valdés el jueves 23 de marzo de 2023 a las 20.30 horas en el Estadio Monumental de River, con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (abierto) y TyC Sports (cable), mientras que el streaming online estará a cargo de sus respectivas aplicaciones Cont.ar y TyC Sports Play. Además, habrá otras plataformas como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El historial general consta de apenas dos partidos y ambos fueron ganados por "La Albiceleste".