Javier Milei se hace el futbolero, pero el archivo lo condena: "No miro los Mundiales"

Javier Milei ahora quiere hacerse el futbolero, pero el archivo lo condena con la Selección Argentina.

Javier Milei ahora se hace el hincha de la Selección Argentina y se sube al éxito del equipo de Lionel Scaloni, pero el archivo lo condena. Es que el presidente de la Nación celebró la goleada por 4-1 a Brasil por las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 y hasta cargó a Neymar Jr. en sus redes sociales, aunque hasta hace poco tiempo pensaba diferente.

Es que a finales del 2021, cuando ni siquiera sabía si iba a ser candidato a Jefe de Estado, el líder de La Libertad Avanza aseguró en una entrevista con Doble Mérito que no mira los Mundiales de fútbol porque no le interesan. De hecho, en aquel entonces simplemente manifestó que estaba "contento por (Lionel) Messi" y nada más.

Otra mentira de Milei: finge ser hincha de la Selección Argentina, pero no le interesa el fútbol

En la mencionada conversación con los periodistas conductores Agustín Stella y Ariel Cheb-Terrab, el economista de 54 años debió responder a la pregunta de quién era en ese entonces "el jugador más liberal" en el plantel mayor de la "Albiceleste". Visiblemente desganado y hasta casi dormido según indicaba su rostro en su oficina de Puerto Madero, el mandatario de ultraderecha respondió con sinceridad: "No tengo ni idea porque ya no miro los Mundiales...".

El archivo lo condena: cuando Milei dijo que no mira los Mundiales.

Consultado acerca de la Copa América 2021 que acababa de ganar la Selección Argentina de Scaloni, frente a Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Milei disparó: "Sí, me enteré de que ganó, me puse contento por Messi más que nada... Perdí el interés totalmente en el fútbol pero de vuelta, tiene que ver con varias cuestiones...". Y sentenció: "Me cansé, ya no me interesa más el fútbol, además tengo poco tiempo. Me gusta muchísimo la ópera, pero para escucharla tengo que tener dos o tres horas (libres) y no las tengo".

Las cargadas de Milei a Brasil y a Neymar tras la goleada de la Selección Argentina

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?