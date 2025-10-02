Insólita secuencia en Europa League: tres penales errados con un argentino de protagonista

La increíble situación que se vivió en Roma vs. Lille: tres penales atajados y polémica por el VAR.

En el partido entre Roma y Lille, por la segunda fecha de la UEFA Europa League, se dio una insólita situación. El equipo italiano erró tres penales por la tremenda actuación del arquero y un jugador con paso por la Selección Argentina fue protagonista, en una secuencia que quedará grabada en la memoria de la competición.

A los 80 minutos, la Roma tuvo la gran posibilidad de empatar el resultado en su estadio, pero sucedieron hechos totalmente fuera de lo común. Artem Dovbyk se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue desviado al córner por el arquero Berke Özer, que festejó de forma desaforada haber tapado el disparo.

Sin embargo, a los pocos segundos, el árbitro Erik Lambrechts recibió la información del VAR que el portero se turco se había adelantado visiblemente y el juez determinó repetir el tiro desde los 12 pasos. El ucraniano Dovbyk fue por la revancha y, como la primera vez, Özer le ahogó el grito al tirarse hacia su izquierda.

Pero, de forma sorpresiva, el colegiado fue llamado por el VAR y, tras varios segundos con el partido detenido, dictaminó que el penal debía patearse por tercera vez, debido a que Özer también había avanzado varios pasos, antes de que el delantero ejecutara. En la última y definitiva chance, el argentino Matías Soulé se hizo cargo del penal, y al igual que las dos veces anteriores, Özer tapó el remate del jugador surgido en Vélez Sarsfield y se transformó en héroe de la noche.

La impactante jugada de Lamine Yamal en Barcelona vs. PSG por Champions que hizo recordar a Messi

Barcelona y París Saint Germain jugaron un partido intenso por la UEFA Champions League y, como era de esperar, Lamine Yamal fue uno de los que sobresalió. La joya del conjunto "Culé" realizó una impactante jugada a pura magia, que recordó a Lionel Messi,e hizo delirar a los hinchas del "Blaugrana" que coparon el estadio.

En el estadio Olímpico de Montjuic, cancha en la que el "Barca" hace de local a la espera de la reinauguración del Camp Nou, el zurdo comenzó a demostrar su gran talento rápidamente, cuando ambos equipos recién se estaban acomodando dentro del campo de juego.

Antes de que se cumpliera el minuto de juego, Yamal recibió presionado sobre la línea lateral en mitad, pero lejos de ponerse nervioso empezó sacarse rivales de encima a velocidad. Primero, tras esquivar un "trancazo" del portugués Nuno Mendez, hizo una pirueta sobre la pelota para despitar la marca de Vitinha y Barcola, y luego volvió a sacarse de encima al lateral izquierdo con un quiebre de cintura formidable.

Aunque después logró habilitar dentro del área al español Ferrán Torres, el remate del delantero fue interceptado por el ucraniano Illya Zabarnyi, que evitó lo que era una jugada clarísima para abrir el marcador para los locales.

En la continuidad del juego, el Barcelo abrió el partido con un tanto a los 19 minutos del propio Torres. Sin embargo, los de Luis Enrique fueron con todo por el empate y lograron equilibrar el resultado a los 38 gracias a Senny Mayulu, que reemplaza a Ousmane Demeble, que no fue convocado para este partido.