Garnacho tomó una sorpresiva decisión y preocupó a Manchester United sobre su futuro

Garnacho sorprendió sobre su futuro en Manchester United con una decisión personal.

Alejandro Garnacho no atraviesa un gran momento en Inglaterra y los rumores de su salida son cada vez más fuertes. El jugador de la Selección Argentina, que estuvo cerca de marcharse al Napoli, tomó una sorpresiva decisión personal y en Manchester United causó preocupación.

Según información del portal británico The Sun, Garnacho puso en venta su casa de Bowdon, situada en el barrio Gran Manchester, que compró en abril pasado por por 4,4 millones de euros y que fue valuada en unos 4,45 millones de la moneda europea.

Dicho portal indicó, además, que la venta de la residencia, en la que vive junto a su pareja, Eva, y su hijo Enzo, se está llevando adelante de forma discreta y sin grandes anuncios, ya que se publicó solo una foto y casi de forma exclusiva, por la grandilocuencia del establecimiento.

La acción de poner en venta su casa llamó la atención en Manchester, por la sospecha de que el delantero argentino tendría en mente marcharse de los "Red Devils" en un futuro cercano. Incluso, ante la chance de que se reflote la negociación con el equipo napolitano y se efectúe una transferencia.

En lo que va de la temporada, el jugador nacido en España lleva anotados cuatro goles en 29 partidos de Premier League, una cifra menor en promedio a lo que fue su campaña anterior en Inglaterra. Si bien su entrenador lo elogió por su cambio de actitud en los entrenamientos y dijo que el futbolista se estaba esforzando más, lo cierto es que no tiene un lugar asegurado entre los titulares y se lo nota bajo de confianza en los partidos.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

Partidos: 132.

Goles: 24.

Asistencias: 17.

La fuerte frase del DT del Manchester United sobre Alejandro Garnacho: "La mejor decisión"

El Manchester United cayó por 1 a 0 contra el Nottingham Forest por la fecha 30 de la Premier League de Inglaterra y Garnacho fue uno de los principales apuntados por el DT. El portugués Rúben Amorim analizó lo sucedido en el verde césped y habló sobre el rendimiento del campeón de América con la Selección Argentina, sobre quien además lanzó un lapidario comentario. Mientras tanto, los "Diablos Rojos" no levantan cabeza en el campeonato y están muy lejos de los puestos de copa.

Si bien continúan con vida en la UEFA Europa League donde se medirán ante el Olympique de Lyon de Francia -de Nicolás Tagliafico y Thiago Almada- en cuartos de final, la realidad es que en el torneo doméstico no les va nada bien. El "Bichito" es parte fundamental del equipo pero hace varios encuentros que no puede desarrollar su juego de la mejor manera y sin dudas pasó a ser una preocupación para el entrenador luso. Por este motivo, al hablar con la prensa tras la derrota, no se guardó nada.

La lapidaria frase del DT del Manchester United sobre Alejandro Garnacho

"A veces no toma la mejor decisión, pero no creo que eso le haya pasado únicamente a él hoy. Lo está intentando. A veces tienes días en los que se hace todo bien pero no en el tercio final y puede pasar. Eso pasa, lo importante era que cuando vuelva a defender lo hiciera bien y así fue", esbozó Amorim acerca de lo hecho por Garnacho en el campo de juego durante la derrota. Es que el equipo está lejos de los primeros puestos y más que complicado de cara a la clasificación a las copas internacionales.

Con ocho fechas por delante en la Premier League, los "Diablos Rojos" acumulan un total de 37 unidades y están 11 por debajo del Manchester City de Pep Guardiola que hoy es el último en ingresar a la Conference League de la temporada venidera. De todas formas, mantienen viva la ilusión de meterse en la próxima edición de la Champions, estando obligados a ganar la Europa League. Para ello, tendrán que eliminar al Olympique de Lyon de Nicolás Tagliafico y Thiago Almada en cuartos, luego meterse en semis y seguir avanzando hasta la final.