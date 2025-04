Kempes arremetió contra la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar: "Les falta"

La picante frase de Kempes sobre la Selección campeona del mundo en Qatar

Mario Alberto Kempes fue lapidario con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni en las últimas horas. El exdelantero de la "Albiceleste" de 70 años, campeón en el Mundial 1978, dio su parecer con respecto a si el actual es o no el mejor seleccionado de la historia de nuestro país y sus palabras rápidamente trascendieron. Como tantas veces lo hizo dentro del área, el "Matador" no perdonó y sentenció -en este caso- al combinado nacional.

En el stream AZZ, el exjugador de Instituto de Córdoba, Rosario Central y River Plate, entre otros, analizó el presente del equipo y se refirió no sólo al logro en Qatar 2022, sino a lo conseguido tanto antes como después. Por supuesto, hizo referencia a aquel elenco comandado por César Luis Menotti como también al que ganó la Copa del Mundo en México 1986 de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que mencionó sobre la actualidad de la Selección y lanzó una picante frase.

"Esta gente ganó un sólo Mundial, no ganaron dos. La del 78 ganó una, la del 86 una y estos ganaron una. Ahora, si el próximo Mundial en Estados Unidos lo ganan te puedo decir que tienen toda la razón del mundo. Pero hay que ganar 2 Mundiales y después ser la mejor Selección", esbozó Kempes en la entrevista y luego continuó: "En la Copa América... está bueno salir campeón, pero Argentina perdió dos finales con Chile y no se vino el mundo abajo. Porque haya ganado dos seguidas tampoco van a ser los mejores. Si ganan otro Mundial, ahí sí me saco el sombrero". Por último, el "Matador" agregó que: "Hay gente que tiene que respetar la historia y que la del fútbol argentino la escribimos entre todos, no es sólo la última parte".

Las estadísticas de Mario Alberto Kempes con la camiseta de la Selección Argentina

Partidos jugados : 43.

: 43. Goles : 20.

: 20. Títulos: Mundial Argentina 1978.

Ruggeri se rindió ante la Selección Argentina y terminó el debate

La Selección Argentina volvió a tener un rendimiento impactante en la goleada ante Brasil y Oscar Ruggeri llenó de elogios como nunca antes al equipo de Lionel Scaloni. El campeón del mundo en México 1986 incluso se metió en el debate sobre qué seleccionado argentino es el mejor de la historia y su respuesta fue contundente. En el programa F90 de ESPN, el "Cabezón" no ocultó el asombro que sintió por la actuación argentina en el Monumental. “Nunca vi un baile igual. Es un placer ver a estos pibes. Es un placer ver a Argentina, la verdad. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Ahora, de la manera que resolvieron todo estos chicos, es increíble”, comenzó diciendo el exdefensor.

Luego, Ruggeri fue determinante con respecto a la discusión futbolera que se viene dando desde hace algunos años, sobre si la selección actual ya superó a las anteriores del 78 y 86. "Es el ciclo más brillante en la historia de la Selección Argentina. Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no jugamos así. Sin dudas es el mejor seleccionado del mundo", expresó el panelista de ESPN.