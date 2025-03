Ruggeri se rindió ante la Selección Argentina y terminó el debate: "Más brillante"

Oscar Ruggeri se metió en el debate sobre qué Selección Argentina es la mejor de la historia.

La Selección Argentina volvió a tener un rendimiento impactante en la goleada ante Brasil y Oscar Ruggeri llenó de elogios como nunca antes al equipo de Lionel Scaloni. El campeón del mundo en México 1986 incluso se metió en el debate sobre qué seleccionado argentino es el mejor de la historia y su respuesta fue contundente.

En el programa F90 de ESPN, el "Cabezón" no ocultó el asombro que sintió por la actuación argentina en el Monumental. “Nunca vi un baile igual. Es un placer ver a estos pibes. Es un placer ver a Argentina, la verdad. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Ahora, de la manera que resolvieron todo estos chicos, es increíble”, comenzó diciendo el exdefensor.

Luego, Ruggeri fue determinante con respecto a la discusión futbolera que se viene dando desde hace algunos años, sobre si la selección actual ya superó a las anteriores del 78 y 86. "Es el ciclo más brillante en la historia de la Selección Argentina. Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no jugamos así. Sin dudas es el mejor seleccionado del mundo", expresó el panelista de ESPN.

Si bien en el pasado el exjugador de Boca Juniors y River había manifestado que era difícil realizar una comparación por la diferencia de años entre sí y porque todos los equipos tuvieron cosas muy buenas, esta vez no tuvo dudas tras el 4 a 1 a Brasil. "Salen a jugar como si no hubieran sido campeones del mundo. Y los pibes que están calentando afuera, están y no te regalan nada. El que entra lo pone a Scaloni en una situación difícil. Nos podemos animar a decir que pueden repetir porque tienen hambre, se matan, y eso que no estuvo el capitán”, remarcó.

Para finalizar, Ruggeri volvió a marcar una diferencia sobre ambos seleccionados: "Estos pibes tienen una cabeza que no tuvimos nosotros. Nosotros salimos campeones en el 86 y en el 87 jugamos la Copa América y fue mala. En el 89 la jugamos en Brasil y nos ganaron 2-0 con goles de Romario y Bebeto. No jugábamos ni un poquito como en el Mundial que habíamos ganado. La continuidad que tienen estos pibes es para destacarla y felicitarlos”.

Qué había dicho Oscar Ruggeri en el pasado

En septiembre del 2023, antes de la consagración de la última Copa América, Ruggeri se había mostrado más abierto y no tan preciso sobre la mejor selección argentina. "¿Por qué no podemos disfrutar de lo que tenemos? En su momento, la del 78 fue lo mejor porque fue la primera Selección que nos sacó campeones del mundo. Después llegamos nosotros, los sacamos campeones del mundo y fuimos los mejores durante un montón de años", soltó con respecto a los equipos que se consagraron en Argentina 1978 y México 1986. Por otro lado, con respecto al seleccionado por Scaloni, el "Cabezón" había agregado: "Ahora vinieron estos chicos y son los mejores porque salieron campeones. Ahora... ¿Por qué la de Diego o la de Kempes? Déjense de joder, viejo. Disfruten".

Luego de expresar su bronca en pleno pase de F12 a F90, el exjugador había continuado con los elogios para el elenco nacional actual y esbozó: "Esta Selección tiene continuidad de un nivel extraordinario que no bajan nunca, no paran. Sinceramente... nosotros... Bilardo las Copa América no las quería jugar, no le importaba, no les daba bola como cuando llegaban las Eliminatorias o el Mundial". Por último, se refirió a lo vivido en el la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde los de Sabella cayeron en la final contra Alemania: "Fue un gran equipo que por cosas del fútbol no trajeron la copa, pero hay que recordarlos y reconocerlos".