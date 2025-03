Sorpresa en la Selección Argentina por lo que se supo de Rodrigo De Paul: "Suspensión"

La noticia que sorprendió a la Selección Argentina sobre el futuro de Rodrigo De Paul.

Luego de una goleada histórica 4 a 1 a Brasil, la Selección Argentina tendrá varias bajas para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en junio. Si bien se creía que Rodrigo De Paul será uno de los ausentes, el entrenador, Lionel Scaloni, recibió una gran noticia sobre el jugador del Atlético de Madrid.

En el segundo tiempo del Monumental, cuando el partido estaba 3 a 1 a favor de la "Albiceleste", se dio una acción confusa. Tras una disputa del balón, el árbitro cobró una infracción a favor de Brasil en la mitad de la cancha y amonestó a De Paul, lo que inmediatamente lo que dejaba afuera del choque frente a Chile por alcanza las dos amarillas. Incluso, en la repetición de la jugada se observa que el infractor fue Leandro Paredes, lo que dio aún más bronca al "Motorcito".

Sin embargo, todo se trató de una equivocación o, simplemente, un cambio en la determinación. Es que en la planilla del partido, el juez, Andrés Rojas, detalló que quien recibió la tarjeta a los 74 minutos fue Paredes y no De Paul, por lo que el exjugador de Racing estará disponible para el próximo encuentro de Eliminatorias.

En cambio, tanto el futbolista de la Roma, como Enzo Fernández y Nicolás Otamendi deberán cumplir una fecha de suspensión después de haber sido amonestados ante Brasil. Con la clasificación asegurada al Mundial 2026, el DT tendrá la chance de probar a jugadores que no vienen teniendo demasiado protagonismo desde el arranque, como el caso de Exequiel Palacios o el joven Máximo Perrone.

Messi reapareció con un palito a Brasil tras la goleada de Argentina: "Hablando"

Lionel Messi apuntó contra Brasil tras la goleada de la Selección Argentina por 4 a 1 en el Estadio Monumental. El astro rosarino, que no estuvo por le lesión en la doble fecha FIFA, siguió los encuentros de la "Albiceleste" y le dejó no sólo un mensaje a sus compañeros, sino también para la "Verdeamarelha". A través de su cuenta de Instagram (@leomessi), el astro rosarino de 37 años reapareció en dos oportunidades tras el encuentro y no se guardó nada.

"Adentro, afuera, a donde sea con esta Selección. Siempre hablando con fútbol. Felicitaciones por el partidazo que hicieron anoche y también por la victoria contra Uruguay", escribió el hombre del Inter Miami en una story. Por supuesto, también tiene que ver con las declaraciones de Raphinha previas al partido en las que anticipó una "paliza" por parte del conjunto visitante que luego no sucedió.

Su publicación se suma a la que también hizo durante el encuentro en cuestión después del 4 a 1 convertido por Giuliano Simeone, tanto que selló la aplastante victoria de la Selección Argentina por la fecha n°14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con respecto a su regreso, se espera que en el combinado nacional -ya clasificado a la Copa del Mundo- su vuelta se concrete contra Chile y Colombia en junio. Mientras tanto, el astro rosarino disfruta del buen momento del equipo de Lionel Scaloni que se quedó con otra victoria histórica.