El insólito Sampaoli: se fue con escándalo del club y hoy está por volver

Sampaoli, que fue despedido hace algunos meses de Francia, está cerca de asumir en un club al que le había hecho un juicio millonario.

En la carrera profesional de Jorge Sampaoli ya nada parece sorprender. El exentrenador de la Selección Argentina, que fue despedido hace algunos meses de Rennes de Francia, tiene negociaciones avanzadas para convertirse en entrenador de Santos de Brasil, club al que dirigió en 2019 y con el que terminó en un juicio laboral.

Según revelaron medios brasileños, luego de la salida de Pedro Caixinha y después de que Tité y de Dorival Júnior rechazaran las propuestas a asumir el cargo, el presidente del "Peixe", Marcelo Teixeira, optó por Sampaoli. Incluso, algunas fuentes periodísticas de San Pablo señalaron que ya existieron reuniones formales entre ambas partes.

Más allá de que el exentrenador de la Universidad de Chile y Sevilla es el principal candidato del presidente, la periodista Ana Canhedo de O Globo manifestó en un detallado informe que una parte de la dirigencia está en contra de la contratación del argentino debido a sus particulares exigencias y a su personalidad.

ESPN Brasil, por su parte, expresó que Sampaoli pidió un informe de todos los futbolistas del plantel y solicitó 48 horas para poder pensar su respuesta definitiva a la propuesta de Santos. Según dicho medio, el oriundo de Casilda, Santa Fe, en las próximas horas mantendrá un encuentro con su cuerpo técnico en el que analizarán las características del plantel y tomar una decisión.

La última experiencia del DT que estuvo en el Mundial de Rusia 2018 fue en el fallido paso por Rennes de Francia. Allí ganó 3 partidos y perdió 7 y, sobre su rápida salida, contó: “Las expectativas que tenía respecto del mercado (de pases) no se cumplieron. El director deportivo decidió crear un mercado que no tenía relación con lo que necesitábamos. Preferimos cortar el vínculo. Incluso hablamos de jugadores que ya habían jugado con nosotros para hacer la historia más fácil, pero no nos escucharon mucho”.

La experiencia pasada de Sampaoli en Santos: buen torneo y salida con juicio

"Sampa" había asumido en el conjunto paulista a comienzos del 2019 y, desde lo futbolístico, el recuerdo que dejó es más que positivo, ya que obtuvo 34 victorias, 15 empates y 15 derrotas. Con ese derrotero, el argentino alcanzó el segundo puesto en el competitivo Brasileirao, sólo por detrás de un Flamengo plagado de figuras.

Cuando parecía que su estadía en la ciudad paulista se alargaría por los buenos resultados, todo se complicó. el casildense no quiso continuar en Vila Belmiro y, por no llegar a un acuerdo en una cláusula del contrato, demandó al club por el pago de una serie de garantías laborales y la prima de la clasificación del equipo en la Copa Libertadores 2020.

Santos argumentó que el ex-DT de Lille había presentado su renuncia el 9 de diciembre, 24 horas antes de que venciera la cláusula de rescisión de 10 millones de reales que debía pagada en caso de que alguna de las dos partes decidiera romperlo antes de su finalización, a finales de 2020.

Sin embargo, meses antes del litigio, la defensa del DT había pactado una eventual ruptura del contrato sin la exigencia de pago alguno, pero siempre que ésta se realizará a partir del 10 de diciembre. Los abogados de "Sampa" comprobaron ante la Justicia que su salida se dio el 11 de diciembre, situación que fue clave para la causa. Así, la Justicia condenó al Santos a pagar 4,4 millones de reales (800.000 dólares) a Sampaoli, luego de que el quinto tribunal laboral de Santos aceptara la demanda interpuesta por el argentino.