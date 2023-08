El insólito ataque del DT de Orlando City a Messi: "No importa que sea él"

Lionel Messi volvió a ser figura en la victoria de Inter Miami y el entrenador de Orlando City sembró polémica sobre la actitud del árbitro con el mejor jugador del mundo.

Lionel Messi volvió a ser determinante en la victoria 3 a 1 de Inter Miami en un partido lleno de polémicas. El mejor jugador del mundo tuvo varios cruces con sus rivales y el entrenador de Orlando City se quejó públicamente por una supuesta sobreprotección del árbitro hacia él.

Parece que las predicciones que indicaban que Messi iría a pasear a la Major League Soccer no se están dando. El rosarino fue la figura de su equipo, pero lo más llamativo fue la cantidad de discusiones y roces que tuvo en el campo de juego, en un "Clásico del Sol" que se jugó como tal y que siguió con fuertes declaraciones en rueda de prensa.

El enojo del DT de Orlando City con Lionel Messi

Minutos después de finalizado el intenso partido en Miami, el colombiano Óscar Pareja, entrenador de Orlando, fue crítico del arbitraje de manera contundente: "Creo que tenemos que ser claros. El partido fue disputado por dos equipos y se puede analizar tácticamente, lo que pudo pasar aquí y allá, pero tenemos que empezar con una realidad: el fallo del penal y otros fallos fueron ridículos. Y quiero decir que la atención que tuvimos aquí, con todo lo que está pasando, se transformó en un circo. Hoy fue un circo”.

Y agregó: “El penal es increíble. No sé si hubo VAR hoy aquí, porque si vino y tenemos árbitros ahí, tenemos que ser honestos e ir a ver la jugada porque el juego se lo merece. Probablemente, pudimos ser más agresivos con la pelota y vamos a asumir nuestra culpa. Pero, honestamente, estamos decepcionados con el juego. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”.

Si bien el penal polémico al que se refirió el "cafetero" fue el que le dio la ventaja de 2 a 1 gracias a la ejecución de Josef Martínez, Pareja fue más allá y se refirió al capitán de la Selección Argentina, quien tuvo varias riñas durante el juego. "Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", expresó visiblemente molesto en conferencia de prensa.

Aunque el entrenador de 54 años reconoció que el equipo de Miami mejoró notablemente desde la llegada de Gerardo Martino y la inclusión de Messi, reiteró la incidencia del juez principal en el partido: "Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado”.