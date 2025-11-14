El golazo de Argentina Sub 17 vs. México por el Mundial: una copia del de Enzo en Qatar

El golazo de la Selección Argentina Sub 17 ante México, que rememoró el que Enzo Fernández marcó en Qatar 2022 también al combinado azteca.

La Selección Argentina Sub 17 se mide este viernes con México, por los 16vos de final del Mundial de Qatar, y rápidamente sacó ventaja con un tremendo golazo de Ramiro Tulián. El disparo, desde adentro del área, fue muy similar al que Enzo Fernández realizó ante el seleccionado "Tri" en Qatar 2022, y que también finalizó en gol.

A los 8 minutos de la primera parte, después de recibir desde un córner izquierdo, el jugador de Belgrano de Córdoba quedó solo en el vértice y, tras perfilarse hacia su pierna más hábil, sacó un gran derechazo que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero mexicano, Juan Manuel Centurión, que no pudo hacer nada ante la calidad del tiro.

Luego del tanto del delantero Tulián, el equipo de Diego Placente controló el trámite del juego y tuvo tres chances para ampliar la diferencia en el marcador pero falló en la definición. Los de Carlos Cariño, por su parte, contaron con una chance clarísima un minuto antes del final, pero el arquero argentino, José Castelau, evitó el empate ayudado luego por el travesaño.

Formación de la Selección Argentina Sub 17 vs. Méxic, por el Mundial de Qatar

José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

Formación de México vs. Selección Argentina Sub 17, por el Mundial de Qatar

Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.

¿Cuándo juegan Argentina y México por el Mundial Sub 17?

El partido entre Argentina y México se disputará el viernes 14 de noviembre a las 11:45 hora argentina en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone de Doha. La transmisión estará a cargo de la TV Pública y DSports, mientras que los suscriptores podrán seguir el encuentro online a través de Flow, DGO y Telecentro Play. El ganador del cruce avanzará a los octavos de final, donde se medirá ante el vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica, programado para el mismo día.

Argentina vs México por el Mundial Sub-17: fecha y datos