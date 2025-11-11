¿Se repite la historia? La Selección Argentina enfrentará a México por el Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 enfrentará a México por el Mundial de Qatar, país que creó una rivalidad con la "Albiceleste".

Después de haber finalizado invicta y primera la fase de grupos, la Selección Argentina Sub 17 ya conoce su próximo rival del Mundial de Qatar por los 16vos de final. Se trata de México, país que generó una rivalidad con la "Albiceleste" tras los recientes cruces en Copas del Mundo en distintas categorías.

El equipo dirigido por Diego Placente se quedó con el Grupo D de forma categórica, luego de la victorias consecutivas ante Bélgica, Túnez y Fiji. La cara opuesta a la "Albiceleste" fue el seleccionado del "Tri", que se metió entre los 32 mejores gracias a la caída de Arabia Saudita ante Malí y logró clasificar como uno de los mejores terceros tras dos derrotas y una victoria.

El partido tendrá un componente emocional por el lado de los mexicanos, ya que será el tercer enfrentamiento ante Argentina en Mundiales teniendo en cuenta distintas categorías en los últimos tres años. El primero de ellos fue el de Qatar 2022, cuando el equipo de LIonel Scaloni se llevó el trinfo 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Enzo fernández, en el estadio Lusail. El restante sucedió en octubre pasado por el Mundial Sub 20 de Chile, en el que los dirigidos por Placente vencieron por el mismo resultado a los aztecas por los cuartos de final.

Selección Argentina vs. México, por el Mundial de Qatar Sub 17: día, hora y tv

El encuentro entre la Selección Argentina Sub 17 y México se disputaría el viernes 14 de noviembre y, hasta el momento, FIFA no confirmó el horario. Aunque el ente organizador no dio detalles, sí adelantó que los dieciseisavos de final se llevarán a cabo entre el 13 y 18 de noviembre. Al igual que los choques de la primera fase, el partido será televisado por la TV Pública.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de 2025

Argentina 3-2 Bélgica - Grupo D. Argentina 1-0 Túnez - Grupo D. Argentina 7-0 Fiji - Grupo D.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

Arqueros : José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

: José (Real Madrid), Juan Manuel (Independiente), Valentín (Argentinos Juniors). Defensores : Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors), Misael Zalazar (Talleres de Córdoba).

: Fernando (Independiente), Thiago (Argentinos Juniors), Simón (Vélez Sarsfield), Matías (Boca), Mateo (Racing), Santiago (Argentinos Juniors), Misael (Talleres de Córdoba). Mediocampistas : Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River Plate), Felipe Pujol (Vélez Sarsfield), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba), Uriel Ojeda (San Lorenzo).

: Alejandro (Racing), Santiago (River Plate), Felipe (Vélez Sarsfield), Jerónimo (Newell’s Old Boys), Ramiro (Belgrano de Córdoba), Uriel (San Lorenzo). Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River Plate), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Cómo se juega el Mundial Sub 17 Qatar 2025

El torneo constará de 12 grupos de 4 equipos cada uno -48 selecciones- de los cuales avanzarán a octavos de final tan sólo 16. Estos equipos saldrán entre los dos mejores de cada zona y se sumarán los 6 mejores terceros. En caso de que los mano a mano finalicen en empate irán directamente a penales sin pasar por el alargue.