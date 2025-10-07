El agente de una joya de la Selección Argentina se quejó de Scaloni y avisó: "Jugar en Italia"

El representante de un crack argentino le envió un fuerte mensaje a Lionel Scaloni por no darle una chance a su jugador y avisó que jugaría para Italia.

Mientras la Selección Argentina se prepara para los dos amistosos de la fecha FIFA, una noticia sorprendió en el mundo de la "Albiceleste". El representante de Matías Soulé, jugador que atraviesa un gran presente en la Roma, manifestó su malestar por la decisión de Lionel Scaloni de convocar al zurdo al seleccionado y hasta avisó que su representado podría jugar para Italia, en caso de que no cambie la situación.

El agente de Soulé, Martín Guastadisegno, brindó este martes una entrevista con el medio partidario de la capital italiana La Roma 24 en la que fue categórico sobre la situación del futbolista en Argentina. "Está trabajando duro para la selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad", comenzó diciendo.

Luego, Guastadisegno reveló el deseo del exjugador de Juventus y Frosinone, que es titular indiscutido para el entrenador de "La Loba": "Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria. Su sueño es jugar un Mundial".

Lejos de quedarse con eso, el representante advirtió que, como el futbolista de 22 años tiene pasaporte italiano y aún no debutó con Argentina, no dudaría en calzarse la camiseta "Azzurra". "Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la 'Albiceleste' no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo, puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la selección italiana", expresó.

Cabe recordar que Soulé ya fue convocado por Scaloni en tres oportunidades, todas ellas por Eliminatorias Sudamericanas: la primera de ellas fue a fines del 2021, para enfrentar a Uruguay y Brasil por Eliminatorias; la segunda en marzo del 2022, para la doble fecha contra Chile y Colombia; mientras que la última se dio en septiembre del 2022, para chocar ante Venezuela y Ecuador. Desde aquel momento, nunca más volvió a ser citado y,además, disputó el Mundial 2023 Sub 20 con Argentina.

El surgido en Vélez Sarsfield viene teniendo su mejor temporada desde que arribó a Europa en 2021, ya que lleva 3 goles y dos asistencia en 6 partidos disputados en la Serie A. Más allá de su actualidad, Scaloni optó por no convocarlo para la gira por Estados Unidos y parece que la decisión no cayó bien en el entorno del talentoso delantero que, ahsta el momento, no emitió su opinión.

El día que Soulé rechazó jugar para Italia

A comienzos de mayo, el propio Soulé reveló que Italia insistió para llevarlo a su seleccionado ante la falta de oportunidades en Argentina. Luciano Spalletti, quien era el entrenador en ese momento, fue quien levantó el teléfono para convencer al talentoso futbolista de jugar para el equipo europeo, sin embargo no tuvo la respuesta que buscaba.

"Me llamó el técnico que tenía ahí en Frosinone y me dijo que me quería llamar Spalletti para convocarme, que se venía la Eurocopa. Me acuerdo que vino hasta el club y me dijeron: ‘Está Spalletti’. Y yo dije: ‘¿Qué hace acá?' "Hablamos y me dijo que me quería convocar, que tenía que tomar la decisión. Pero ahí en persona le dije que no, que me perdone, que me iba a entender. Nací en Argentina“. contó Soulé en una entrevista con DSports.

Lo llamativo de la situación es que Spalletti ya había intentado convencerlo algunos meses antes de ese llamado, pero el jugador le había respondido de la misma manera por tener el sueño intacto con la "Abiceleste". "Le dije que no, que soy argentino y que quería representar a la Argentina", explicó.

Cuándo juega la Selección Argentina por fecha FIFA

Argentina comenzará con su ciclo de amistosos en la fecha FIFA de octubre, con una gira por Estados Unidos. El primer partido será este virnes 10 de octubre contra Venezuela, desde las 20 horas, en estadio el Hard Rock de Miami. Luego, el conjunto nacional se enfrentará el lunes 13 ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, también desde las 20 horas.