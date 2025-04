El Dibu Martínez vuelve a Francia por la Champions League y lo liquidaron

Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a ser noticia en Francia ya que Aston Villa de Inglaterra visitará a PSG, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los medios galos lo saben y en las últimas horas trataron de mostrar que el enojo por lo sucedido en la final del Mundial de Qatar 2022 sigue más vigente que nunca. Como también sucedió en 2023 cuando enfrentó a Lille, el marplatense de 32 años fue el principal apuntado y no lo perdonaron.

En este caso, el portal So Foot compartió un artículo firmado por Pierre Boisson y Georges Quirino-Chaves en el que liquidaron al arquero de la Selección Argentina. De hecho, la nota en cuestión es de hace dos años atrás cuando el guardameta pisó suelo francés por primera vez después de la final del mundo que ganó el equipo de Lionel Scaloni con el ex Independiente como figura en los penales. Claro que, remarcan más los bailes del "Dibu" que el atajado a Kingsley Coman o el errado por Aurélien Tchouaméni.

"Emiliano Martínez, el portero que amamos odiar", fueron las palabras que eligieron para darle título a la publicación y agregaron en la bajada: "Antes del Mundial 2022 era un desconocido. Luego disgustó a Francia, avergonzó al resto del mundo con sus celebraciones y provocó un baby boom en Argentina. En el espacio de una competición, se convirtió en un bastardo para algunos, un héroe para otros. ¿Prueba de genialidad? Después de Les Bleus y LOSC, es el turno de PSG de enfrentarse a Dibu".

Con la última frase hicieron referencia al Lille, club contra el que jugó en 2023 por los cuartos de final de la Conference League y al que eliminó también por la vía de los penales nuevamente con "Dibu" como figura. Esta vez el desafío será aún más importante contra el Paris Saint Germain, pero los de Unai Emery no pierden la esperanza de ganar y meterse en semifinales. En caso de que lo logren, su rival saldrá del cruce Real Madrid vs. Arsenal, mientras que del otro lado del cuadro se llevarán a cabo los duelos Inter de Milán vs. Bayern Munich y Barcelona vs. Borussia Dortmund.

El artículo de So Foot sobre "Dibu" Martínez

¿Cuándo juegan PSG y Aston Villa?

El partido se disputará el miércoles 9 de abril de 2025 a las 16 horas de Argentina en el Parque de los Príncipes de Francia. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Champions League, se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Partidos jugados : 202.

: 202. Goles recibidos : 245.

: 245. Vallas invictas: 65.

Escándalo de Dibu Martínez en Inglaterra con un rival en el triunfo de Aston Villa

El elenco "Villano" se impuso por 2 a 1 contra el Nottingham Forest en la Premier League en condición de local, pero la nota la dio el arquero campeón de todo con la Selección Argentina. Es que el marplatense tuvo un picante ida y vuelta con un rival en pleno campo de juego que no pasó desapercibido y rápidamente revolucionó las redes sociales.

La gresca fue con Jota Silva, con quien en dicho encuentro correspondiente a la fecha 32 del mencionado certamen casi se va a las manos. Pasados los primeros 15 minutos del complemento, el futbolista del elenco visitante se cruzó por delante cuando iba a sacar para un contragolpe y estalló el escándalo. La reacción de Martínez ante esta situación llamó la atención y posteriormente hubo varios empujones, aunque no pasó a mayores.

Ante los codazos de su rival cuando iba a sacar, el arquero de la Selección Argentina tomó del pecho al futbolista que en la acción anterior le conectó algunos codazos y lo molestó. Por supuesto, estuvo al borde de cometerle penal ya que el árbitro no había cobrado infracción por parte del portugués que impidió el saque del portero.