De qué cuadro son los jugadores de la Selección Argentina: por quién hincha cada uno

La Selección Argentina y de qué equipo son los jugadores.

La Selección Argentina no solo despierta pasión por la camiseta celeste y blanca, sino que también refleja una particularidad muy argentina: detrás de cada futbolista hay un hincha. Antes de convertirse en campeones del mundo o figuras internacionales, los jugadores fueron chicos que crecieron alentando a un club local, viviendo clásicos y soñando con vestir esos colores.

Ese sentimiento no se pierde con la profesionalización. Aunque muchos desarrollan su carrera en Europa y otros países, la identificación con un equipo argentino sigue intacta. En varios casos, incluso, esa pasión influye en decisiones de carrera o en declaraciones públicas que los acercan a los hinchas, quienes muchas veces exigen las vueltas de determinados jugadores a partir de la identificación que tienen. Estos son los casos de los futbolistas de la Selección.

De qué equipos son los jugadores de la Selección Argentina

Entre los futbolistas del seleccionado predominan dos grandes corrientes: los simpatizantes de River Plate y los de Boca Juniors. Del lado millonario aparecen nombres como Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González, entre otros. Muchos de ellos no solo son hinchas, sino que también surgieron o tuvieron paso por el club de Núñez.

Por el lado xeneize, también hay una base importante: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Paulo Dybala figuran entre los fanáticos declarados. Incluso algunos, como Paredes, se formaron en el club, reforzando ese vínculo emocional con la institución y dar una mano en un momento en el que el club de La Ribera lo necesitaba.

Leandro Paredes identificado con Boca.

Un caso especial es el de Lionel Messi, quien siempre manifestó su amor por Newell's Old Boys, el club rosarino donde dio sus primeros pasos antes de emigrar al exterior. Su historia resume la de muchos: un vínculo emocional que trasciende la carrera profesional, mientras que la diversidad del fútbol argentino también está representada. Rosario Central tiene varios hinchas en la Scaloneta, como Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Ángel Correa y Nicolás Domínguez. Independiente cuenta con el apoyo de Emiliano “Dibu” Martínez, Racing con el de Rodrigo De Paul, mientras que Banfield aparece con Nicolás Tagliafico y Belgrano de Córdoba con Cristian Romero.

De qué cuadro es Lionel Scaloni

El entrenador Lionel Scaloni está muy fuertemente identificado de joven con Newell´s Old Boys de Rosario. que fue el equipo en donde comenzó su carrera. También se lo ha emparentado con Estudiantes de La Plata. Sin embargo, en realidad el director técnico es hincha de Boca Juniors, algo que ha reconocido en varias entrevistas y que viene de su abuelo.