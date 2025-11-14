Cuánto dinero en dólares se lleva la AFA por el amistoso de la Selección Argentina vs. Angola

Cuánto dinero en dólares se lleva la AFA por el amistoso Argentina vs. Angola

La Selección Argentina enfrenta a Angola este viernes 14 de noviembre en Luanda en el último partido amistoso del 2026 para los dirigidos por Lionel Scaloni. El elenco nacional ya piensa en la Finalissima contra España en 2026 y el Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, pero antes afronta este compromiso por el que la AFA se llevó una importante suma económica. De hecho, la cifra trascendió días antes de que se juege el compromiso.

La Casa Madre del fútbol argentino que comanda Claudio "Chiqui" Tapia recibió una suma de 7 millones de dólares por este duelo preparativo para lo que se viene, monto al que se sumaron otros gastos para completar el total. Por supuesto, el seleccionado angoleño que ejerció la localía contra la "Albiceleste" que abrió la cuenta de la mano de Lautaro Martínez. El "Toro", con asistencia de Lionel Messi antes del cierre de la primera mitad, marcó el 1 a 0 parcial para irse al descanso.

Cuánto dinero en dólares recibió la AFA por el amistoso Argentina vs. Angola

En la Asociación del Fútbol Argentino ingresó no sólo un total de 7 millones de dólares, sino también que el dinero extra por los gastos de traslado y alojamiento para el elenco nacional abonado por la Federación Angoleña de Fútbol. Cabe destacar que la "Albiceleste" contó con varias bajas por distintas razones. Es el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, de común acuerdo con el cuerpo técnico y Enzo Fernández por lesión, sumados a Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, quienes quedaron al margen ya que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla.

La Selección Argentina antes del duelo vs. Angola por el amistoso en Luanda

El gol de Lautaro Martínez para el 1 a 0 de Argentina ante Angola

El Chiqui Tapia revolucionó las redes con una foto junto a una figura polémica del fútbol argentino que tiene una SAD

Claudio "Chiqui" Tapia presenció el entrenamiento de la Selección Argentina de este jueves 13 de noviembre del 2025, en la previa del amistoso contra Angola en África de este viernes desde las 13 horas y poco después compartió una foto que generó revuelo. El presidente de la AFA compartió la práctica al lado de una figura controversial del fútbol argentino que es dueño de una Sociedad Anónima Deportiva. Por supuesto, la imagen rápidamente se viralizó en las redes teniendo en cuenta la postura del directivo que mostró en reiteradas ocasiones.

Está claro que el exdirirgente de Barracas Central está en contra de las SAD en la Casa Madre que representa, por lo que el posteo no pasó para nada inadvertido. Es que quien lo acompañó fue nada más y nada menos que Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche de España, cuya cancha fue donde estuvo el conjunto "Albiceleste" ante 20.000 personas. A su vez, un campeón de todo con el combinado nacional también posó con el reconocido empresario.