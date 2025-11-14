Por qué no juega Dibu Martínez para la Selección Argentina vs Angola

La Selección Argentina va a jugar un encuentro amistoso con Angola en Luanda. El partido será el próximo viernes, pero allí habrá una ausencia clave para el conjunto nacional y que, además,es importante para ele quipo que dirige Lionel Scaloni. Se trata de de una de sus grandes figuras: Emiliano Dibu Martínez.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó la baja del Dibu, pero confirmó la presencia de figuras como Lionel Messi y los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes serán la base ofensiva en este compromiso.

Desde que debutó en junio de 2021, reemplazando a Franco Armani en un partido de eliminatorias contra Chile, Martínez se afianzó rápidamente como el guardián del arco argentino. Con 57 partidos internacionales y 40 sin recibir goles, su presencia fue fundamental para la conquista de la Copa América 2021 y el Mundial 2022. La última vez que no estuvo en el equipo fue en octubre de 2024, debido a una sanción de dos partidos luego de un incidente en Barranquilla. Ahora, Scaloni decidió darle descanso en esta fecha FIFA, aprovechando para probar alternativas en el arco.

Esta situación abre la puerta para que Gerónimo Rulli, del Olympique de Marsella, y Walter Benítez, del Crystal Palace, tengan una oportunidad para mostrarse. Ambos son los principales candidatos para ocupar el rol de suplente en el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Rulli, de 33 años, ya cuenta con seis partidos para la selección, incluyendo los dos que cubrió en la ausencia del Dibu en octubre de 2024. Benítez, de 32, disputó un solo encuentro con Argentina, un amistoso contra Costa Rica en marzo del mismo año.

El descanso que el DT decidió para esta fecha FIFA permitió que Martínez viaje a su ciudad natal, Mar del Plata, para pasar unos días con su familia antes de retomar la actividad con la selección.c Con el Mundial 2026 a siete meses, la decisión de dar descanso a su arquero estrella refleja la confianza de Scaloni en el plantel y la intención de probar nuevas alternativas sin perder competitividad en este último amistoso del año.