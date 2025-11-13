La foto que subió el Chiqui Tapia con una controvertida figura del fútbol argentino

Claudio "Chiqui" Tapia presenció el entrenamiento de la Selección Argentina de este jueves 13 de noviembre del 2025, en la previa del amistoso contra Angola en África de este viernes desde las 13 horas y poco después compartió una foto que generó revuelo. El presidente de la AFA compartió la práctica al lado de una figura controversial del fútbol argentino que es dueño de una Sociedad Anónima Deportiva. Por supuesto, la imagen rápidamente se viralizó en las redes teniendo en cuenta la postura del directivo que mostró en reiteradas ocasiones.

Está claro que el exdirirgente de Barracas Central está en contra de las SAD en la Casa Madre que representa, por lo que el posteo no pasó para nada inadvertido. Es que quien lo acompañó fue nada más y nada menos que Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche de España, cuya cancha fue donde estuvo el conjunto "Albiceleste" ante 20.000 personas. A su vez, un campeón de todo con el combinado nacional también posó con el reconocido empresario.

La foto de Claudio "Chiqui" Tapia y Christian Bragarnik en España

La foto de Chiqui Tapia junto a Bragarnik en el entrenamiento de la Selección Argentina

"Lindo entrenamiento de la Selección Argentina a puertas abiertas y con el cariño de toda la gente", escribió el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino en sus redes sociales en un posteo que rápidamente se llenó de likes y comentarios. En el mismo incluyó fotos de los futbolistas y también suyas con sus compañeros de la delegación. Claro que, la que más llamó la atención fue la que subió con el abogado y exjugador de JJ. Urquiza.

Lionel Messi posó con Bragarnik y la camiseta de Elche

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", escribió el astro rosarino en sus redes junto a algunas fotos del entrenamiento de la Selección Argentina. A su vez, el empresario habló con los medios locales y esbozó su felicidad por contar con el exhombre de Barcelona en el estadio.

"Tener al mejor del mundo en nuestra casa es algo muy lindo. Fue una casualidad, porque iban a preparar un amistoso y están muy contentos", esbozó y agradeció a la AFA por aceptar el ofrecimiento y nuestra hospitalidad". Por otro lado, se mostró orgulloso de poder ofrecerle el verde césped del Estadio Manuel Martínez Valero para el entrenamiento y "que toda la gente pueda ver esto".

Lionel Messi junto a Christian Bragarnik con la camiseta del Elche de España

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Angola: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 13 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.