Chau Brasil: despidieron al entrenador tras caer con la Selección Argentina

Brasil sigue en crisis tras la goleada ante la Selección Argentina: la CBF confirmó el despido de Dorival Júnior.

El golpe del estadio Monumental no pasó desapercibido y Brasil se quedó sin entrenador. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Dorival Júnior dejó der el entrenador de la "Canarinha", luego de la goleada en contra que sufrió contra la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas.

A través de escueto comunicado, la casa madre del fútbol brasileño informó que el DT, de 62 años, ya no estará más al frente del combinado nacional. "La Confederación Brasileña de Fútbol informa que el técnico Dorival Júnior no comanda más la Selección Brasileña. La dirección agradece al profesional y le desea éxito en su futura carrera. A partir de ahora, la CBF trabajará para encontrar un sustituto", se lee en el posteo de sus redes sociales.

Si bien el exentrenador de Flamengo había expresado en conferencia de prensa que estaba con fuerzas para seguir, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, decidió cortar el vínculo tras una reunión con otros directivos y confirmó lo que se venía especulando tras la histórica derrota contra la "Albiceleste".

Dorival, que había asumido el cargo en enero del 2024, se fue tras haber dirigido16 partidos, en los que cosechó siete victorias, siete empates, dos derrotas y nunca logró convencer a los hinchas de su idea. El dato curioso es que, Fernando Díniz, anterior DT de la "Verdeamarela", también había sido cesanteado tras caer con Argentina 1 a 0 en el Maracaná.

El golpazo que recibió Brasil de Ancelotti espués de la goleada sufrida contra la Selección Argentina

Horas después de la goleada sufrida contra la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Brasil sufrió un nuevo golpazo inesperado. Mientras se espera por una definición sobre la continuidad de Dorival Júnior al frente del equipo, un nuevo nombre surgió como posibilidad para reemplazarlo. Sin embargo, el apuntado para ocupar su lugar le dio a la "Verdeamarelha" la peor noticia.

Quien volvió a descartar al seleccionado brasileño fue nada más y nada menos que el italiano Carlo Ancelotti, quien ya estuvo en los planes de la Confederación de fútbol de dicho país. Si bien anteriormente estuvo en contacto con los directivos -más precisamente antes de la Copa América Estados Unidos 2024-, la realidad es que su arribo nunca se concretó ya que el DT del Real Madrid priorizó al club español. Ahora, tras los rumores sobre su llegada, volvió a dejar en claro cuál es su postura al respecto y fue contundente.

"No. Simplemente no", fueron las palabras del experimentado entrenador cuando le consultaron en conferencia de prensa si se contactaron con él para que tome las riendas del seleccionado. Por otro lado, Ancelotti añadió: "El contrato habla claro. Entonces no tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid". De esta manera, la "Verdeamarelha" deberá seguir esperándolo tras un nuevo rechazo.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una nueva fecha de LaLiga de España, donde el "Merengue" recibirá al Leganés por la fecha 29 del torneo. Con la misma cantidad de encuentros disputados se ubican en el segundo lugar (60) de la tabla debajo del Barcelona (63) y todavía quedan 10 jornadas. Más abajo está el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone (56) que no pierde la ilusión de levantar el trofeo.

Los números de Carlo Ancelotti como director técnico