Caniggia acusó a Passarella de hacer negocios en la Selección Argentina: "Venderlos"

La grave acusación de Caniggia contra Passarella por el Mundial 1998.

Claudio Caniggia acusó a Daniel Passarella de hacer negocios en la Selección Argentina, durante la etapa del "Káiser" como entrenador. El mejor defensor de la historia nacional se hizo cargo del plantel profesional luego del Mundial de Estados Unidos 1994 y culminó su ciclo con la eliminación, a manos de Holanda, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Francia 1998.

El exdelantero de 59 años siempre estuvo enemistado con el exdirector técnico, de quien siempre se dijo que lo dejó afuera de la lista del Mundial de Francia 1998 porque usaba el pelo largo y al DT no le gustaba. Sin embargo, casi tres décadas después, el propio "Pájaro" se encargó de aclarar que no fue así. Durante una entrevista con el programa de streaming ¿Para qué te traje?, aseguró que "eso fue una boludez terrible" y reveló que en realidad lo que ocurrió fue que Passarella "laburaba con varios representantes y quería llevar jugadores para su molino, para después del Mundial venderlos".

Caniggia: "Passarella laburaba con representantes y llevaba sus jugadores al Mundial para después venderlos"

Consultado al respecto de su sorpresiva ausencia en aquella Copa del Mundo, ya que era uno de los mejores atacantes argentinos del momento, el ex Boca y River afirmó que “lo del pelo no es verdad. No está bueno igual andar diciéndolo". E insistió: "Puede ser lo de (Fernando) Redondo, no lo sé. Viste que no le gusta hablar de esto y cerró el tema... Te digo que no era ese el tema, lo del pelo es una gran mentira”.

Incluso, el crack manifestó que “no hubo ningún tema estratégico" y explicó que "acá la verdad es que él laburaba con varios representantes y quería llevar jugadores para su molino, para después del Mundial venderlos". "Esa es la verdad, y el que dice otra cosa es un boludo... Es para que entiendan de acá en adelante. Ya lo he dicho, porque sé lo que digo”, declaró, furioso.

A fondo sobre este tema, Caniggia subrayó acerca de los supuestos oscuros manejos de Passarella en esa época en la Selección Argentina: “El tema fue ese y yo también recibí una llamada de un amigo de él, abogado, representante... Recibí una llamada un mes antes y me di cuenta de que era extraña". "Recibí la llamada en la concentración con Boca y después pasa lo que pasa porque tenía su grupito de representantes para poner a los jugadores que manejaban ellos y después del Mundial venderlos”, especificó quien fue uno de los mejores amigos de Diego Maradona. Para terminar, sentenció con crudeza: “No es el único que lo hace, no vamos a decir que fue el único. Lo sé muy bien en mi caso, no sé el de Redondo. Dejémonos de decir que fue por el pelo, eso es una boludez terrible”.

Cuando Passarella y Caniggia se llevaban bien (El Gráfico).

Las estadísticas de Caniggia en la Selección Argentina