¿Otro Nico Paz? La Selección de España teme perder a otra joven promesa

Quién es Bryan Bugarín, el posible "nuevo Nico Paz" para la Selección de España que juega en el Real Madrid.

En la Selección de España crece la preocupación ante la posibilidad de que se repita un caso similar a lo que ocurrió con Nicolás Paz, quien pese a haber nacido en territorio español y formarse en el fútbol local optó por representar a la Selección Argentina a nivel internacional. Con este antecedente, la irrupción de Bryan Bugarín en las divisiones inferiores de Real Madrid encendió nuevamente las alarmas en el entorno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): la joven promesa del 'Merengue' no sólo es seguida de cerca por otros colosos de Europa, sino también por Brasil que se ilusiona con tentarlo para que vista la camiseta de la 'Canarinha'.

El mediocampista ofensivo, considerado uno de los talentos más destacados de las categorías juveniles del club, atraviesa un momento en el que su futuro a nivel de selecciones todavía no está completamente definido. Según advirtió el periodista Fernando Sánchez Tavero del diario AS, que Bugarín haya quedado excluido de la última convocatoria para la Sub 17 de 'La Roja' aumenta el riesgo de que el jugador pueda inclinarse por representar al gigante sudamericano, repitiendo así un caso similar al de Paz.

La trayectoria de Bryan Bugarín, la joven promesa de la cantera de Real Madrid

Bugarín nació en Vigo y desarrolló buena parte de su formación en España, lo que lo llevó a integrar categorías juveniles de la Selección Española. Sin embargo, su situación cambió a partir de la obtención de la doble nacionalidad ya que tiene padre brasileño; este detalle abrió la puerta a que la Confederación Brasileña de Fútbol comience a seguirlo de cerca e incluso evalúe contactarlo para sumarlo en sus próximas convocatorias.

El contexto actual también influye en esta posibilidad: la ausencia de convocatorias recientes con la Sub 17 de España generó un escenario que podría ser aprovechado por Brasil para avanzar en su intención de convencer al futbolista. En el plano deportivo, Bugarín continúa consolidándose en las divisiones formativas del Real Madrid y trabajando en su física a pesar de haber sufrido algunas lesiones que limitaron su continuidad.

El volante de 16 años, surgido en Celta de Vigo, logró destacarse recientemente con el Juvenil B, donde evidenció su talento y capacidad ofensiva. Su rendimiento incluye varios goles en pocos minutos disputados, lo que refuerza la consideración que el club tiene sobre él como una de sus principales apuestas a futuro.

Ante este panorama, en España temen que se repita lo ocurrido con Nico Paz, cuya elección por Argentina significó la pérdida de un futbolista formado en su estructura. La posible decisión de Bugarín se observa con atención, ya que podría marcar otro caso en el que un talento surgido en el país termine representando a otra selección nacional.

En enero de 2026, el Real Madrid blindó a Bugarín hasta 2028 con una cláusula de 75 millones de euros.

El presente de Nico Paz que ilusiona a la Selección Argentina

El buen rendimiento del joven nacido en España no pasó desapercibido para Lionel Scaloni en la Selección Argentina: fue uno de los habituales convocados del entrenador en las últimas presentaciones del combinado nacional y en ellas demostró que está a la altura del nivel de sus compañeros. Si bien aún no hay precisiones, se perfila como una fija dentro de los 26 elegidos para ir al Mundial.

Los números de Nico Paz en su carrera