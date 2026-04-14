Chau Dibu Martínez: el plan de Aston Villa para reemplazar al arquero tras el Mundial 2026

Chau Dibu Martínez: el plan del Aston Villa para reemplazarlo tras el Mundial 2026

El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez en Aston Villa de Inglaterra es una verdadera incógnita y más aún con el plan que el club de Birmingham prepara para la temporada posterior al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El campeón de todo con la Selección Argentina sigue defendiendo los tres palos de los "Villanos", pero todo indica que no lo hará por mucho tiempo más. Esto se debe a la idea de la dirigencia de buscar un reemplazo más joven que no tiene lugar en otro equipo.

El apuntado por los directivos es nada más y nada menos que James Trafford, guardameta de 23 años que viste los colores del Manchester City y puede seguir su carrera en el elenco que hace de local en Villa Park. Claro que, antes el marplatense tendrá que irse y eso es una posibilidad latente desde el mercado de pases anterior cuando estuvo muy cerca. Sin embargo, su salida no se concretó y se mantuvo en el arco con el objetivo de ganar títulos de la mano de Unai Emery, aunque -según trascendió en Inglaterra- desde la institución ya buscan a un otro arquero.

Dibu Martínez puede irse de Aston Villa: el plan del club inglés para contratar a otro joven arquero

Según aseguró el periodista británico Tom Collosse a través del sitio Daily Mail, el Aston Villa sigue muy de cerca a Trafford mientras "valora la posibilidad de escuchar ofertas por Emi Martínez este verano". A su vez, añadió que el jugador que debutó con la Selección inglesa en la última fecha FIFA suma sólo 270 minutos en la Premier League y quedó relegado a ser suplente en los "Ciudadanos" tras la llegada de Gianluigi Donnarumma. Otro punto clave para la salida del "Dibu" es que es el mejor pago del plantel junto a Youri Tielemans y con una venta del marplatense de 33 años "aligerarían la masa salarial".

A dos meses del comienzo de la Copa del Mundo, lo que sucede con Emiliano Martínez también es noticia, más aún sabiendo que atraviesa un presente positivo en el conjunto "Villano". De hecho, está a un paso de meterse en las semifinales de la UEFA Europa League -trofeo que ya ganó su DT en cuatro oportunidades- y en la Premier League está en puestos de Champions para la próxima temporada. Por supuesto, gran parte de los logros conseguidos con gracias al campeón del mundo con la "Albiceleste" de Lionel Scaloni que sueña con levantar más títulos en su carrera.

El artículo del periodista Tom Collomosse sobre Emiliano "Dibu" Martínez y su futuro en el Aston Villa de Inglaterra

Los números del Dibu Martínez en Aston Villa

Partidos jugados : 247.

: 247. Goles recibidos : 294.

: 294. Vallas invictas : 81.

: 81. Títulos: no ganó.

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El club de Birmingham recibe al conjunto italiano este jueves 16 de abril desde las 16 (hora argentina) en Villa Park por la vuelta de los cuartos de final del torneo continental. Después de ganar 3 a 1 en la ida en condición de visitante, los comandados por Unai Emery definirán la serie de local con el objetivo de avanzar a semifinales, donde se verán las caras con el que gane del cruce Nottingham Forest de Inglaterra vs. Porto de Portugal. La transmisión del encuentro en cuestión estará a cargo del canal ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium.

En cuanto a Emiliano "Dibu" Martínez, todo indica que estará disponible después de encender todas las alarmas en la previa del cruce ante el mencionado club inglés en la Premier League por una molestia antes del arranque. También causó preocupación en la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, pero llegará en buenas condiciones para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Claro que, su futuro después de dicho certamen es una verdadera incógnita.