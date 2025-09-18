Batacazo de la Selección Argentina: venció a Francia y pasó de ronda en el Mundial de vóley

Argentina le ganó a Francia y pasó de ronda en el Mundial de vóley 2025

La Selección Argentina de vóley le ganó a Francia y pasó de ronda en el Mundial Filipinas 2025. El elenco nacional ganó los dos primeros sets, pero los galos reaccionaron para igualar las acciones y el combinado nacional se llevó la victoria en el tie-break. Después de los triunfos contra Finlandia (3-2) y Corea del Sur (3-1), el equipo comandado por Marcelo Méndez repitió el resultado en el tercero y sigue en carrera tras eliminar a los europeos 28-26; 25-23; 21-25; 20-25; 15-12.

Lo cierto es que el seleccionado necesitaba ganar para clasificar y no estuvo lejos después de sacar ventaja en los dos primeros parciales. Sin embargo, el bicampeón olímpico se puso 2 a 2 y complicó los planes argentinos obligando al equipo a ganar el tercero para meterse en la siguiente fase, lo cual hizo con un Luciano Vicentin encendido. Lo que complicó la clasificación fue la sorpresiva caída de los galos contra los finlandeces por 3-2, quienes se recuperaron con un triunfo ante los coreanos por 3-1 que les sirvió para avanzar.

Luego de levantar dos set points en el primer parcial, el seleccionado nacional quedó 28-26 para sacar ventaja por 1 a 0. En el segundo se impuso por 25-23 quedando a un sólo paso de pasar de ronda, pero los europeos volvieron al partido tras ganar los dos siguientes por 25-21 y 25-20 para empatar. Una derrota dejaba afuera a Argentina y el triunfo los clasificaba a octavos, pero finalmente los de Marcelo Méndez se recuperaron en el tie-break para quedarse con los puntos y pasar.

Cómo son los criterios de desempate en caso de igualdad

Partidos ganados.

Puntos en la zona.

Coeficiente de sets.

Coeficientes de tantos.

Los Grupos del Mundial Filipinas 2025

Tras la última edición, el Mundial comenzará a disputarse cada dos años y tendrá su debut en Filipinas, del 12 al 28 de septiembre. Después de caer en cuartos de final en el 2022, Argentina quedó en el Grupo C junto a Francia, potencia y una de las máximas favoritas (doble campeona olímpica y campeona de la Liga de Naciones de Voleibol 2024), Finlandia y Corea del Sur.

Grupo A : Filipinas, República Islámica de Irán, Egipto, Túnez.

: Filipinas, República Islámica de Irán, Egipto, Túnez. Grupo B : Polonia, Países Bajos, Catar, Rumanía.

: Polonia, Países Bajos, Catar, Rumanía. Grupo C : Francia, Argentina , Finlandia, Corea del Sur.

: Francia, , Finlandia, Corea del Sur. Grupo D : Estados Unidos, Cuba, Portugal, Colombia.

: Estados Unidos, Cuba, Portugal, Colombia. Grupo E : Eslovenia, Alemania, Bulgaria, Chile.

: Eslovenia, Alemania, Bulgaria, Chile. Grupo F : Italia, Ucrania, Bélgica, Argelia.

: Italia, Ucrania, Bélgica, Argelia. Grupo G : Japón, Canadá, Türkiye, Libia.

: Japón, Canadá, Türkiye, Libia. Grupo H: Brasil, Serbia, Chequia, República Popular de China.

Los 14 convocados por Marcelo Méndez para el Mundial de vóley