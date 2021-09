Así decoraron el Monumental para recibir a la Selección Argentina

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias filtraron un video mostrando los pasillos del Estadio Monumental listos para recibir al equipo.

Juega la Selección Argentina de Lionel Messi y no sólo los 17.000 fanáticos que asistirán están pendientes de lo que será una verdadera fiesta. Este jueves 9 de septiembre a partir de las 20:30 la "Scaloneta" recibirá a Bolivia y los pasillos del Estadio Monumental lucen de una particular manera como dedicatoria a los campeones de la Copa América en Brasil. Se filtró un video y te contamos los detalles.

El recibimiento para los jugadores, que viajarán desde el predio de AFA en Ezeiza hacia Núñez, iniciará en la entrada al "anillo" del Antonio Vespucio Liberti. Con las palabras "Bienvenidos campeones", seguidas de distintas imágenes del certamen obtenido por el conjunto nacional, el camino hacia el vestuario tendrá a los costados una gigantografía de cada jugador del equipo de Lionel Scaloni.

El lugar donde los esperará la ropa para el encuentro tiene en sus paredes el escudo de la Asociación de Fútbol Argentino junto a la frase "Campeones de América 2021". Será otro de los "mimos" por parte de la organización del encuentro para el equipo que hizo historia en el Maracaná ante Brasil el pasado mes de julio.

Sin dudas que lo que suceda en el Estadio Monumental será una fiesta. Sergio Torres entonará las estrofas del Himno Nacional Argentino. Además participarán Jimena Barón, Los Totora y Luck Ra, el trapero cordobés que es el compositor de "El Campeón", la canción oficial de la coronación de la Copa América. También estará Coscu, quien generará contenido en vivo de lo que ocurra en River para sus millones de seguidores.

Las medidas de seguridad para el partido ante Bolivia

Las cuentas oficiales de la Selección Argentina compartieron un video en el que participa Rodrigo De Paul comentando cuáles son las medidas de seguridad sanitaria para el encuentro:

- DNI, App cuidar con diagnóstico actualizado y entrada para el partido

- Usar el tapaboca de manera adecuada todo el tiempo

- Recordá utilizar los puntos sanitizantes dentro del estadio para mantener tu higiene personal

- Respeta la distancia dispuesta entre butacas

- Evitá circular por los sectores comunes durante el partido

- Seguí las indicaciones de la voz del estadio y los voluntarios

La inesperada baja para Lionel Scaloni

Si bien no está entre los posibles titulares para el duelo ante Bolivia, Nicolás Tagliafico no será de la partida en la décima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El exdefensor de Independiente sufrió una lesión muscular en uno de sus aductores por lo que no integrará el banco de suplentes de la "Scaloneta" en el Monumental.

Las posibles formaciones

Lionel Scaloni tendrá algunas bajas en su formación como es la de Emiliano "Dibu" Martínez y jugaría con los siguientes titulares: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Ángel Di María, Lionel Messi, Nicolás González o Alejandro "Papu" Gómez; Lautaro Martínez.

Por su parte, Bolivia jugaría con: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Adriano Jusino, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo o Ramiro Vaca; Marcelo Martins.