Se viene el partido de la Selección Argentina de Lionel Messi ante Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este jueves 9 de septiembre a partir de las 20:30 los de Lionel Scaloni jugarán en el Estadio Monumental con un 30% de aforo. El periodista Gustavo López, que no asistirá al duelo, apuntó en su programa De una, otro buen momento en Radio La Red contra los streamers que fueron invitados.

Tras la rápida venta de las entradas disponibles vendidas, López comenzó su editorial contando sus sensaciones al respecto: "Anotados 250.000 para comprar, y se vendían 17.000. A mi me da mucha pena dedicarme a esto, transmitir todos los partidos y no poder ir a la cancha de River. Y de repente un don nadie, que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, a la AFA, que critica todo mañana va a estar ahí en el campo de juego", comenzó.

También se comparó con los streamers: "Hay cosas que no se chequean. Hay que mirar el historial de las personas, pero bueno tranquilo. Nosotros estaremos acá, vamos a la cancha de Chacarita, la de Chicago, la de Banfield, la de Temperley, vamos a la de Gimnasia y Esgrima de La Plata, la de Godoy Cruz, vamos a Santiago del Estero, a San Juan pero a la Selección nos quedamos sin entradas y lo vamos a ver por televisión", aseguró.

Y agregó: "Mientras que tipos que no saben si la pelota es redonda, cuadrada, si pica porque tiene un conejo adentro o donde queda la cancha de River mañana van a estar en el VIP. Pero esto es un poco Argentina que a veces es injusta. Hay que hacerla más justa de aquí en adelante. Ojalá tengamos la capacidad entre todos de ser más solidarios y de pensar un poco cada acto que hacemos. ¡Y no me hagan hablar!", culminó.

La respuesta del streamer

Coscu (Martín Pérez Disalvo), uno de los invitados que hace poco conoció a Lionel Messi, rápidamente le contestó en Twitter: "No sé para quien va dirigida esta tremenda reflexión del gran filósofo contemporáneo Gustavo López pero, sólo voy a acotar lo siguiente: LA TIENE ADENTRO NASHEEEE", y agregó una foto de Diego Armando Maradona en respuesta al tweet del usuario @Oxeditoo que contenía el audio del periodista.

Las posibles formaciones y por dónde ver a la "Scaloneta"

Lionel Scaloni tendrá algunas bajas en su formación como es la de Emiliano "Dibu" Martínez y jugaría con los siguientes titulares: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Ángel Di María, Lionel Messi, Nicolás González o Alejandro "Papu" Gómez; Lautaro Martínez.

Por su parte, Bolivia jugaría con: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Adriano Jusino, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo o Ramiro Vaca; Marcelo Martins.

El arbitraje estará a cargo del peruano Kevin Ortega Pimentel. Lo acompañarán sus compatriotas Michael Orue y Coty Carrera como asistentes y Michael Espinoza como cuarto hombre. Formarán parte de la terna pero en el VAR, el también oriundo de Perú, Víctor Carrillo y el paraguayo Milciades Saldívar.

La transmisión estará a cargo de la TV Pública y TyC Sports tal como sucedió en los partidos anteriores. Las opciones para las diferentes compañías de cable son: 21 y 101 (HD) en Cablevisión, 629 y 1629 (HD) en DirecTV, mientras que en Telecentro serán los canales 106 y 1016 (HD).