¡Cara a cara! Ibai Llanos dejó en ridículo a Gustavo López en ESPN: "No tienes nada bueno"

El caliente duelo al aire entre el comunicador argentino y el europeo.

Después de que Gustavo López lo ninguneara en su programa de radio, Ibai Llanos salió al cruce del argentino en vivo a través de ESPN F360 durante el mediodía de este lunes. Allí, el streamer español de 26 años dejó en ridículo al periodista deportivo que también trabaja para La Red. "Hay mucha gente que no respeta el trabajo que hacen los creadores de contenidos o los youtubers porque no los conocen", lanzó.

Luego de que el comentarista de fútbol se haya quejado sin sentido en su ciclo Un buen momento, por AM 910, porque hay jugadores que "hablan y les dan entrevistas a algunos según la cantidad de seguidores que tienen", el europeo le respondió cara a cara en ESPN: "Creen que es sólo sentarse delante de una cámara, ganar mucho dinero y ya está, como creo que es el error que tú cometiste aunque haya sido un show radial".

"Creo que le puede llegar a pasar a mucha gente que sigue a los youtubers y que sus padres no los respetan. No conocen quién soy yo y lo primero que se hace muchas veces es faltar el respeto desde la desinformación", le dijo Ibai a Gustavo López, visiblemente incómodo ante la seguridad de Ibai para desarmarlo.

Con mucha altura, Ibai fue muy contundente y dejó en evidencia a López en cada palabra. "Yo he dicho muchas veces que es algo normal porque es un mundo muy nuevo, a mi padre también le cuesta porque no se respeta este mundo, que es Twitch", profundizó el vasco, aunque el sudamericano quiso bajarle el tono a la situación. "Yo nunca te quise faltar el respeto porque sino también se los estaría faltando a mis hijos, que consumen todo esto, así que si fue así te pido disculpas", se sinceró.

No obstante, Llanos detalló cómo comenzó esta disputa mediática: "Yo no estaba ni enterado, de repente vi que era trending topic (tendencia en las redes sociales) en varios países de Latinoamérica, que un video tuyo hablando de mí tenía más de un millón de reproducciones... Y es que también tengo muchos seguidores latinoamericanos".

En medio de la charla, un poco picante, con López, Ibai también empujó al periodista argentino a que revelara de qué equipo era hincha, aunque este lo esquivo diciendo que no cuenta esa información. Luego de señalar que él es hincha del Real Madrid y de Boca, el creador de contenido chicaneó: "Tu no eres de Boca, Gustavo ¿No? No tienes nada bueno, Gustavo, eh".

El comentarista trato de acomodarse y pedir disculpas en varias ocasiones y aseguró que sus propios hijos eran admiradores de Llanos, lo que llevó al streamer a hacerle un planteo fulminante: "Entonces, Gustavo, ese día no sé qué te ocurrió. Tus hijos me ven y no les has preguntando lo que ven, no quieres conseguir una entrevista con Dybala, entonces ¿para qué me dices nada, Gustavo?"

Quién es Ibai Llanos Garatea, el streamer español que se enfrentó en vivo con Gustavo López en la TV argentina

Se trata de una celebridad de Internet, streamer y locutor de deportes electrónicos español nacido hace 26 años en la ciudad de Bilbao.​ Fue presentador en G2 Esports y es un muy exitoso creador de contenido en las plataformas virtuales Twitch y YouTube. De hecho, cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Twitter y con la misma cantidad en Instagram.

Actualmente vive en Barcelona, ya se ha declarado como un aficionado de Boca en Argentina y ha entrevistado a decenas de futbolistas profesionales de todo el mundo, lo cual desató la bronca inicial de López. Han pasado por sus filosas preguntas algunos cracks como Paulo Dybala, Sergio Agüero y Sergio Ramos, entre otros.