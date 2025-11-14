Argentina vs México por el Mundial Sub-17: cuándo juegan y cómo ver en vivo

La selección argentina Sub-17 enfrentará a México este viernes en los 16avos de final del Mundial 2025. El encuentro marcará un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambas selecciones juveniles, que se han cruzado en reiteradas oportunidades durante los últimos años. El equipo dirigido por Diego Placente llega como el mejor de toda la fase de grupos, mientras que los mexicanos lograron clasificar de manera agónica en el último puesto disponible.

¿Cuándo juegan Argentina y México por el Mundial Sub 17?

El partido entre Argentina y México se disputará el viernes 14 de noviembre a las 11:45 hora argentina en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone de Doha. La transmisión estará a cargo de la TV Pública y DSports, mientras que los suscriptores podrán seguir el encuentro online a través de Flow, DGO y Telecentro Play. El ganador del cruce avanzará a los octavos de final, donde se medirá ante el vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica, programado para el mismo día.

El rendimiento argentino durante la primera fase del torneo fue impecable y contundente. Los dirigidos por Placente sumaron nueve puntos tras vencer a Bélgica 3-2, Túnez 1-0 y Fiji 7-0 en el cierre del Grupo D. La goleada ante los oceánicos consolidó al equipo albiceleste como el mejor de los 48 participantes, con once goles a favor y apenas dos en contra. Uriel Ojeda se destacó al convertir un triplete contra Fiji, mientras que Santiago Silveira y Mateo Martínez también aportaron goles en el demoledor triunfo final.

México, en cambio, atravesó un camino mucho más complejo para llegar a esta instancia. El Tri Sub-17 dirigido por Carlos Cariño finalizó tercero del Grupo F con tres puntos, producto de una victoria ante Costa de Marfil por la mínima y dos derrotas: 2-1 contra Corea del Sur en el debut y 3-1 frente a Suiza en el cierre. La clasificación llegó por el criterio de Fair Play, ya que México y Arabia Saudita igualaron en puntos y diferencia de goles, pero los aztecas tuvieron menos tarjetas amarillas y rojas que los saudíes, lo que les permitió meterse como el octavo mejor tercer lugar del torneo.

La formación probable de Argentina incluiría a Juan Manuel Centurión en el arco, una línea de cuatro con Misael Zalazar, Santiago Silveira, Thiago Yanez y Mateo Martínez. En el mediocampo se perfilan Santiago Espíndola, Uriel Ojeda y Gastón Bouhier, mientras que en ataque aparecerían Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Can Armando Güner. El plantel cuenta con jugadores que militan en clubes europeos como José Castelau del Real Madrid y el mencionado Güner del Borussia Mönchengladbach.

Por el lado mexicano, Gael García será una de las figuras centrales del equipo. El mediocampista de Chivas, capitán de la selección, demostró su importancia durante la fase de grupos con asistencias clave y buenos rendimientos. Junto a él se destacan Aldo de Nigris, hijo del histórico jugador del Monterrey, y los delanteros Lucca Vuoso y Máximo Reyes, ambos de Santos Laguna e hijos de exjugadores profesionales. El técnico Carlos Cariño buscará una alineación con Santiago López en el arco, una defensa integrada por Jhonnatan Grajales, Michael Corona, Félix Contreras e Ian Olvera, y un mediocampo con Iñigo Borgio, Óscar Pineda y el propio García como motor del equipo.

El historial reciente favorece a Argentina en los cruces directos entre ambas selecciones. El más cercano fue en el Mundial Sub-20 disputado en Chile a principios de este año, donde los dirigidos por Placente eliminaron al Tri por 2-0 en cuartos de final. Antes, durante el Mundial de Qatar 2022 en la categoría absoluta, la selección mayor argentina también venció a México por el mismo marcador en la fase de grupos. Sin embargo, en el palmarés general del Mundial Sub-17, los mexicanos llevan ventaja con dos títulos conquistados en Perú 2005 y México 2011, mientras que Argentina nunca pudo consagrarse campeón y su mejor actuación fue el tercer puesto logrado en tres ocasiones: Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

Argentina vs México por el Mundial Sub-17: fecha y datos