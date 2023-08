Allanaron la casa del hermano del Dibu Martínez: las razones

La familia del arquero campeón del mundo Emiliano "Dibu" Martínez atraviesa un complicado momento y el principal implicado es su hermano Alejandro.

La familia de Emiliano "Dibu" Martínez atraviesa un duro y complicado momento. Personal de la AFIP y la Policía Federal Argentina allanaron frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata por maniobras fraudulentas y, entre ellas, aparece el negocio personal del hermano del arquero campeón del mundo. El objetivo de estos procedimientos fue investigar si estas maniobras se hicieron por medio de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación.

La empresa Saori S.A., a cargo del mencionado Alejandro, formó parte como una de las 23 que fueron allanadas y el familiar del portero puede sufrir la pena de varios años de prisión por realizar cualquier acción u omisión que impidiere o dificulte el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiente, a los fines de su importación o de su exportación.

La mencionada firma fue constituida en el mes de julio del 2019 por Alejandro Martínez, hermano del "Dibu", y Ludmila Fernández Alimenti. En la misma se invirtieron 200 mil pesos como capital inicial. Con respecto a las acciones que llevan a cabo, se destaca la comercialización, el transporte, la exportación, importación, conservación y acopio frigorífico o no de los productos, subproductos y derivados de la caza marítima.

Por otro lado, se encargan de la compraventa, importación y exportación de buques pesqueros, buques factorías, sus repuestos y accesorios. Así también, industrialización y conservación de los recursos vivos del mar mediante procesamientos como salazón, enfriamiento, congelado, trozado, fileteado, envasado y/o enlatado, embalaje, empaque, tareas de carga, descarga, fabricación de harinas aceites y extractos.

