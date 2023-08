La divertida cargada del Dibu Martínez a la FIFA por la ley contra los arqueros: "Tarde"

Emiliano "Dibu" Martínez se burló de la FIFA por la ley contra los arqueros con un picante comentario meses después de brillar en la final y ser campeón del mundo.

Emiliano Martínez lanzó una divertida frase contra la FIFA y se burló de la ley contra los arqueros a la hora de atajar penales meses después de consagrarse campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022. El "Dibu" opinó acerca de la inclusión en el reglamento de esta norma que generó mucha polémica y no se guardó nada con un chiste que no pasó desapercibido. Las palabras del arquero que brilló en la Copa rápidamente se viralizaron en las redes.

En diálogo con Andy Kusnetzoff en Radio Urbana Play, Martínez se refirió a la decisión de la entidad que rige el fútbol a nivel internacional con un palito que llamó la atención de todos. Esta disposición complicó a los guardametas en las definiciones por penales y principalmente al argentino que se lució contra Colombia en la Copa América y en el Mundial. Igualmente, en sus declaraciones dejó en claro que poco le importa ahora que ya levantó la tercera.

"Me encantó porque siempre buscan alguna excusa. Pero a mi familia y a la gente cercana le decía que me da igual si ya somos campeones de todo, campeón del mundo, de América. La hicieron tarde", esbozó el "Dibu" y se burló de la FIFA. Sin embargo, no sólo se quedó con eso ya que agregó ante la consulta de uno de los panelistas sobre su ingenio para atajar: "Da igual, yo atajé la que tenía que atajar".

Además, el marplatense también cuestionó a la mencionada Federación por ir sólo contra los arqueros y no contra los demás futbolistas: "Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal". De todos modos, Martínez ya dejó su huella en el arco de la Selección rompiéndola contra Colombia, Países Bajos y Francia en los torneos que consiguió, por lo que sus afirmaciones son totalmente válidas.

¿Qué es la regla "Anti Dibu Martínez"?: la insólita norma de la FIFA

La nueva regla fue conocida como "Anti-dibu" Martínez y se hizo en base a la actuación del jugador argentino en el Mundial. Allí, el arquero argentino no solo atajó como lo hizo en las semifinales de la Copa América contra Colombia, sino que también usó toda su astucia para tratar de enloquecer a sus rivales, desde hablarle hasta tirarle la pelota lejos. Ahora, la International Football Association Board le prohibió a los guardametas a hablarle al pateador.

"El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería", dice la nueva norma.