¿Qué es la regla "Anti Dibu Martínez"?: La FIFA arrancó con una insólita norma

La nueva regla fue conocida como "Anti-dibu" Martínez y se hizo en base a la actuación del jugador argentino en el Mundial.

En la final de la Copa del Mundo que Argentina le ganó a Francia uno de los grandes personajes fue, sin duda, Emiliano Dibu Martínez. El arquero nacional se convirtió en el futbolista clave que tapó un penal y, desde ya, que le hizo la mejor atajada de la historia a Kolo Muani. Sin embargo, la actuación en los tiros desde el punto de penal fue la clave de todo, después de esa actuación, ahora se puso en consideración

La nueva regla fue conocida como "Anti-dibu" Martínez y se hizo en base a la actuación del jugador argentino en el Mundial. Allí Dibu Martínez no solo atajó sino que también usó toda su astucia para tratar de enloquecer a sus rivales, desde hablarle hasta tirarle la pelota lejos. Ahora, la International Football Association Board imposibilitó a los guardametas a hablarle al pateador. "El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería", dice la nueva norma.

Por otro lado, también se aseguró que "las celebraciones de goles se convierten en un punto independiente de la lista de motivos de pérdida de tiempo por los que el árbitro puede prolongar cada periodo de juego".

Los dos gigantes que quieren a Dibu Martínez

Según informó el diario inglés The Guardian, el Manchester United y el Chelsea están interesados en "Dibu" para reforzar el puesto ante la salida de sus arqueros y estarían dispuestos a poner varios millones de dólares. Si bien Martínez llegó al equipo de Londres en 2020 a cambio de 22 millones de la moneda estadounidense, Aston Villa no le negaría un traspaso y pediría 30 millones por su ficha. Si se tiene en cuenta que fue elegido por la FIFA como el mejor arquero del mundo, los números no son imposibles para clubes con un gran poderío económico como los ingleses.

En el caso de Manchester United, el nombre de Martínez surgió por el estancamiento en la negociación con David De Gea. Cuando estaba todo prácticamente cerrado para la renovación, los "Red Devils" se echaron hacia atrás con la primera oferta y le ofrecieron una rebaja sustancial en el contrato, algo que rechazó el exportero de Atlético Madrid, quien quedaría con el pase en su poder a partir de hoy 1 de julio.