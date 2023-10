Aimar recordó su grito de gol de Messi a México en el Mundial Qatar 2022: "Me cargan"

El divertido recuerdo de Pablo Aimar de su curioso grito del gol de Lionel Messi a México en el Mundial de Qatar 2022. La sinceridad del asistente de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Pablo Aimar recordó su grito del gol de Lionel Messi a México en el Mundial de Qatar 2022 y se lo tomó con humor. El ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina reconoció que en la interna de su grupo de trabajo se burlaron de él por aquella imagen que se volvió viral en la primera fase y aportó más detalles al respecto.

Durante la entrevista con AFA Estudio, el streaming oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, el exjugador de River repasó el instante de mayor fervor que vivió en la última Copa del Mundo. Acompañado por el videoanalista del cuerpo técnico Matías Manna, el "Payaso" se sinceró y reconoció que hasta su propio hermano se sorprendió por la reacción de él en ese entonces.

Aimar recordó su grito de gol de Messi a México: "Me hicieron unos stickers"

Entre risas, cuando el entrevistador Sebastián Fernández lo consultó al respecto, el cordobés respondió: "Me cargan, a mí me hicieron unos... ¿Stickers les dicen? ¡Sabés cómo me los mandaron!". Incluso, repasó: "Mi hermano (Andrés, también exjugador) estaba en la cancha, terminó el partido y me dice ´te vas a morir´".

De hecho, el ex Benfica admitió que se trató de un gol muy particular por la importancia que tuvo tras la caída en el debut: "Así estábamos en ese momento, en otros momentos nos reíamos... Y bueno, son sensaciones que uno las extraña después cuando no las tenés". Al mismo tiempo, explicó que "por eso es difícil irse de cualquier actividad que te guste cuando las tenés que dejar. Muchas veces, en el caso del fútbol, es él el que te deja, sobre todo cuando dejás de ser jugador profesional".

Aimar y Matías Manna, mano a mano en AFA Estudio.

El exmediocampista ofensivo de 43 años, retirado como jugador profesional en 2018, agregó que "hoy disfrutás más esas sensaciones porque tenés otra edad, tenés otras cosas... Y también es ventajista decir que las disfrutás más porque te está yendo bien". Y sentenció: "Esto que ha pasado este tiempo fue muy disfrutado".

