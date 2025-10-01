A lo Messi: la impactante jugada de Lamine Yamal en Barcelona vs. PSG por Champions

Lamine Yamal realizó una impresionante jugada en Barcelona ante PSG que hizo recordar a Lionel Messi.

Barcelona y París Saint Germain juegan un partido intenso por la UEFA Champions League y, como era de esperar, Lamine Yamal comenzó a ser protagonista. La joya del conjunto "Culé" realizó una impactante jugada a pura magia, que recordó a Lionel Messi,e hizo delirar a los hinchas del "Blaugrana" que coparon el estadio.

En el Olímpico de Montjuic, cancha en la que el "Barca" hace de local a la espera de la reinauguración del Camp Nou, el zurdo comenzó a demostrar su gran talento rápidamente, cuando ambos equipos recién se estaban acomodando dentro del campo de juego.

Al minuto de juego, Yamal recibió presionado sobre la línea lateral en mitad, pero lejos de ponerse nervioso empezó sacarse rivales de encima a velocidad. Primero, tras esquivar un "trancazo" del portugués Nuno Mendez, hizo una pirueta sobre la pelota para despitar la marca de Vitinha y Barcola, y luego volvió a sacarse de encima al lateral izquierdo con un quiebre de cintura formidable.

Aunque después logró habilitar dentro del área al español Ferrán Torres, el remate del delantero fue interceptado por el ucraniano Illya Zabarnyi, que evitó lo que era una jugada clarísima para abrir el marcador para los locales.

En la continuidad del juego, el Barcelo abrió el partido con un tanto a los 19 minutos del propio Torres. Sin embargo, los de Luis Enrique fueron con todo por el empate y lograron equilibrar el resultado a los 38 gracias a Senny Mayulu, que reemplaza a Ousmane Demeble, que no fue convocado para este partido.

Cuánto dinero gana Lamine Yamal en Barcelona

Lamine Yamal es uno de los grandes jugadores del momento. Su habilidad le permite a sus jóvenes 18 años ser una de las grandes esperanzas del Barcelona y de la Selección de España. Pero más que futuro, el futbolista demuestra tener un presente demoledor, que lo tiene como una de las "joyas" mundiales en la actualidad. Solo basta con ver lo que fue su rendimiento en la pasada Eurocopa 2024, en la que se consagró campeón. Pero también sus actuaciones en el equipo "Culé", con buenos rendimientos en Champions League y en la liga de España.

Esto le permitió ser visto ante los ojos del mundo como el nuevo gran crack mundial, por lo que el Barcelona buscó asegurar su continuidad por mucho tiempo. El conjunto azulgrana le renovó el contrato al jugador español, hijo de padre marroquí y madre guineaecuatoriana, su vínculo hasta el 2031, dado que en 2026 vencía y podía estar la posibilidad de que otros clubes negociaran por su ficha. Una movida que muestra el interés que genera. Y un contrato que impresiona por sus cifras.

Cuánto gana Lamine Yamal en Barcelona

El futbolista firmó su renovación con el club catalán hasta 2031 con un sueldo de 15 millones de euros netos por temporada . Si se tienen en cuenta los bonus, su salario podría llegar a alcanzar los 20 millones anuales, lo que lo convierte en el futbolista mejor pagado de la plantilla del Barça. En los próximos 5 años, el club pagará más de 250 millones de euros por su joven estrella, que ya le da grandes réditos a la institución.

. Si se tienen en cuenta los bonus, su salario podría llegar a alcanzar los 20 millones anuales, lo que lo convierte en el futbolista mejor pagado de la plantilla del Barça. En los próximos 5 años, el club pagará más de 250 millones de euros por su joven estrella, que ya le da grandes réditos a la institución. Entre los records que logró Lamine Yamal a lo largo de su corta carrera, se encuentra el de que debutó con solamente 15 años y 290 días, lo que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la liga española. Y luego repitió el record con la Selección de España, con solo 16 años y 57 días.