La Selección Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y enfrentará a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Con goles de Sarco, Silvetti y Carrizo por duplicado, la 'Albiceleste' se metió en los cuartos de final de la competición.

La Selección Argentina derrotó con autoridad a Nigeria por 4 a 0 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile. Con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y Maher Carrizo por duplicado, el combinado que dirige técnicamente Diego Placente se metió entre los ocho mejores del certamen por primera vez desde la edición de 2011 disputada en Colombia y se ilusiona con obtener el título en el país trasandino. Ahora, su rival en la próxima instancia será México.

La 'Albiceleste' se puso rápidamente en ventaja: en apenas un minuto de juego, Alejo Sarco abrió el marcador a favor de los dirigidos por Diego Placente. El delantero del Bayer Leverkusen aprovechó una asistencia de Dylan Gorosito tras un rebote de un remate de Ian Subiabre, y con el arco casi vacío empujó la pelota; a los 65 segundos de juego, es el gol más rápido en la historia de Argentina en esta competición.

Minutos después, Maher Carrizo estiró la ventaja con un gran tiro libre: tras una fuerte infracción sobre Valentino Acuña, el extremo de Vélez Sarsfield engañó al arquero nigeriano y puso el balón junto a su palo para el 2 a 0 parcial. Ya en el complemento, el jugador del 'Fortín' comenzó a encaminar la goleada luego de una gran habilitación de Milton Delgado, definiendo con tranquilidad para anotar el tercer gol de la tarde en Santiago.

Mateo Silvetti fue el encargado de firmar el resultado final a los 20 minutos del segundo tiempo: el futbolista del Inter Miami, quien había ingresado un rato antes en lugar de Carrizo, fue asistido por Gianluca Prestianni y marcó un golazo de zurda con una gran acción individual previa.

Con un doblete, Carrizo fue una de las grandes figuras del partido.

Video: los goles de Argentina en la goleada ante Nigeria por el Mundial Sub 20

Cuándo juega Argentina contra México por los cuartos de final del Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugará este sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play. La organización aún no definió quién será el árbitro encargado de impartir justicia.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile