Video | El gol de Alejo Sarco al minuto de juego para Argentina en el Mundial Sub 20

Video: el gol de Alejo Sarco al minuto de juego para adelantar a Argentina frente a Nigeria.

La Selección Argentina Sub 20 se puso rápidamente en ventaja en el duelo ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile: en apenas un minuto de juego, Alejo Sarco abrió el marcador a favor de los dirigidos por Diego Placente. El delantero del Bayer Leverkusen aprovechó una asistencia de Dylan Gorosito tras un rebote de un remate de Ian Subiabre, y con el arco casi vacío empujó la pelota.

Minutos después, Maher Carrizo estiró la ventaja con un gran tiro libre: tras una fuerte infracción sobre Valentino Acuña, el extremo de Vélez Sarsfield engañó al arquero nigeriano y puso el balón junto a su palo para el 2 a 0 parcial. La 'Albiceleste' se ilusiona con meterse en los cuartos de final del certamen después de haber clasificado como puntero invicto en su grupo.

Quién es Alejo Sarco, el crack de la Selección Argentina Sub 20 que ya juega en Europa

En el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, la Selección Argentina mantiene sus expectativas vivas con una generación de mucho talento y uno de ellos es Alejo Sarco, quien sobresalió con dos goles ante Cuba y uno ante Australia. Además de su estirpe goleadora, el crack zurdo tiene una historia especial que lo llevó a mudarse a Europa, en conflicto con Vélez Sarsfield.

Nacido el 6 de enero del 2006, Sarco realizó todas las divisiones inferiores en Vélez, club en el que, desde muy pequeño, comenzó a distinguirse en las juveniles por su capacidad para llegar al gol, su potencia física y y facilidad para definir. Esas cualidades lo depositaron con 18 años en el plantel profesional del "Fortín" y, en 2024, hizo su primer con gol en la final de la Copa de la Liga frente a Estudiantes de La Plata, tres meses después de haberse puesto la camiseta velezana por primera vez.

¿Cuándo juegan Argentina y Nigeria?

El partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20 se jugará este miércoles 8 de octubre de 2025, a partir de las 16:30 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play. El árbitro designado para dirigir este compromiso es el italiano Maurizio Mariani.

Argentina vs. Nigeria: ficha técnica

Torneo: Mundial Sub-20 (octavos de final).

Mundial Sub-20 (octavos de final). Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025.

Miércoles 8 de octubre de 2025. Horario: 16:30 horas (Argentina).

16:30 horas (Argentina). Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile).

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile). Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Maurizio Mariani (Italia). TV: DSports y Telefe.

DSports y Telefe. Streaming: DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play.

Noticia en desarrollo...