San Lorenzo eliminó a Tigre en un final para el infarto y pasó a cuartos del Apertura

San Lorenzo venció por 2 a 1 a Tigre en el Nuevo Gasómetro y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo comandado por Miguel Ángel Russo dejó en el camino al "Matador" de Victoria con un gol agónico en el cierre del cotejo y ante su gente. De esta manera, espera rival que saldrá del cruce Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba. Por supuesto, significó un desahogo para el "Ciclón" en una semana por demás difícil por las cuestiones dirigenciales.

Andrés Vombergar abrió la cuenta para el dueño de casa a los 4 del primer tiempo pero Elián Irala vio la roja poco tiempo más tarde dejando a los de Boedo con 10 hombres en el verde césped. El visitante comenzó a tomar protagonismo pero recién encontró el empate en el complemento con el grito de Héctor Fértoli a poco del inicio. Sin embargo, el local no se rindió y con un grito de Alexis Cuello en el minuto 89 se aseguró la clasificación a la siguiente instancia del certamen doméstico.

El 1-0 de Vombergar en el Nuevo Gasómetro

El empate del exCASLA, Fértoli

El gol de Alexis Cuello para el 2 a 1 final

"Estoy muy feliz por este grupo, sacamos adelante un partido que estaba complicado. Este grupo tiene todo: huevos, inteligencia, unión. Hay que seguir demostrándolo. Tratamos que lo de la semana no nos afecte, es difícil pero desde la experiencia acompañamos a lo más chicos y al que le toca, lo hace de la mejor manera. Los chicos del club tienen mucho sentido de pertenencia... Se entrenan y se matan todos los días", manifestó Ezequiel Cerutti tras el triunfo. "Nos ilusionamos, siempre. Teníamos que darle una alegría a esta gente que nos acompaña todos los días", cerró.

Alexis Cuello, encargado de darle el gol del triunfo al "Cuervo", se mostró feliz por la clasificación. "Llegó el momento, gracias a Dios, lo que esperábamos todos. No me desesperé, tenemos al goleador del torneo que es Andrés (Vombergar) pero tenemos que aportar desde nuestro lado. Me preparé todo este tiempo para esto y llegó. Estamos muy contentos, estoy muy feliz", dijo con lágrimas en los ojos luego de tener el arco cerrado durante varios meses. "El objetivo es claro: pelear hasta el final. Este equipo tiene huevos, actitud y sin la hinchada, esto no es posible", sentenció.

San Lorenzo, con Miguel Ángel Russo a la cabeza, espera rival para cuartos

Los dirigidos por "Miguelo" aguardan por el duelo entre el "Bicho" de La Paternal y la "Gloria" que tendrá lugar este domingo 11 de mayo desde las 18 en el Estadio Diego Armando Maradona. En caso de que elenco de casa se imponga, será local también en cuartos, pero si los cordobeses pasan visitarán el Nuevo Gasómetro tal como lo hizo Tigre.