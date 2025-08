Chau San Lorenzo: un jugador se va hoy y Damián Ayude lo pierde

Un jugador le dice adiós ya mismo al San Lorenzo de Ayude.

Un jugador le dice adiós ahora mismo a San Lorenzo, después de la eliminación en la Copa Argentina 2025, y el entrenador Damián Ayude lo pierde en pleno mercado de pases. El plantel profesional del club de Boedo se queda, de esta manera, con un integrante menos en un semestre en el que tendrá una sola competencia: el Torneo Clausura.

Quien abandona la institución en esta oportunidad es José Devecchi, el arquero de 30 años que se va directamente rumbo a Sarmiento de Junín. El ex Aldosivi de Mar del Plata nunca tuvo continuidad en sus tres etapas con el buzo del "Ciclón", por lo que prefirió irse en busca de minutos, ya que iba a quedar demasiado relegado en la consideración del director técnico. Es que, en la actualidad, Orlando Gill y Facundo Altamirano son los guardavallas elegidos.

Devecchi se va de San Lorenzo a Sarmiento de Junín

El arquero correntino vuelve a ser cedido al "Verde", entidad en la que ya había estado a préstamo en el 2023. En esta ocasión serán solamente seis meses, aunque tal vez pueda quedarse allí durante más tiempo, ya que su futuro dependerá de lo que ocurra con Gill y Altamirano. Es que el ex Banfield se había fracturado el cúbito del brazo izquierdo durante un amistoso de pretemporada en Uruguay a inicios de este 2025, por lo que no pudo estar disponible por un largo tiempo. Así, el joven paraguayo se afianzó como titular y Devecchi fue el suplente. Sin embargo, ahora que el ex Patronato regresó, José se va nuevamente al "Kiwi".

El experimentado guaradameta, que surgió de las divisiones inferiores del club y supo tener varias oportunidades bajo los tres palos azulgranas, sólo disputó un partido en el primer semestre: fue en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Sportivo Las Parejas. Aquella tarde fue clave para la clasificación, atajando un penal en la tanda definitoria tras un empate sin goles en el tiempo regular.

Ahora, con su lugar completamente tapado, Devecchi pasó este domingo 3 de agosto, por la mañana, a despedirse de sus compañeros en la Ciudad Deportiva y buscará sumar minutos en Junín, donde ya tuvo una experiencia anterior. Con Gill y Altamirano en un buen nivel en los entrenamientos, el cuerpo técnico de Ayude entiende que no necesita más alternativas de experiencia en esa posición.

Los números de Devecchi en San Lorenzo