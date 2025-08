Papelón en San Lorenzo vs. Tigre por Copa Argentina: la insólita situación de los árbitros

Papelón en San Lorenzo vs. Tigre por Copa Argentina: el insólito momento en cancha

En la previa del inicio del duelo entre San Lorenzo y Tigre por los octavos de final de la Copa Argentina se vivió un momento por demás insólito. El hecho tuvo lugar minutos antes del comienzo del partido en el Estadio Nuevo Francisco Urbano para buscar la clasificación a cuartos y enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza. Yael Falcón Pérez, el árbitro del cotejo, se llevó todos los flashes por su reacción ante la situación que se vivió en Morón.

Tanto el colegiado principal como sus compañeros de terna no contaron con el intercomunicador para trabajar en conjunto durante los 90 minutos. De esta manera, no hay diálogo entre los que forman parte del equipo arbitral en este trascendental encuentro en el que tampoco hay VAR. Cabe destacar que el mencionado sistema sólo se utiliza en la Liga Profesional como así también a nivel internacional en la Copa Libertadores.

Insólito: se olvidaron los intercomunicadores en San Lorenzo vs. Tigre

A raíz de este impensado inconveniente, tanto Yael Falcón Pérez como el resto de la terna se vieron obligados a trabajar tal como sucedía cuando no existían los intercomunicadores en el fútbol argentino. Por supuesto, presenta una grave complicación ya que no tienen más contacto que lo puedan decirse a metros de distancia dentro de la cancha donde además están las dos hinchadas. Por supuesto, un papelonezco momento que no pasó desapercibido en el cruce de este sábado.

Cabe destacar que tanto el "Ciclón" como el "Matador" de Victoria tienen sólo este certamen y el Clausura por delante ya que no disputan torneos a nivel internacional en esta segunda mitad del 2025. En el campeonato doméstico, los de Damián Ayude acumulan 5 unidades producto de un triunfo y dos empates, mientras que su rival suma 4 debido a que ganó uno, igualó otro y perdió el restante. Ahora, se cruzan por un lugar en los cuartos donde el ganador se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza que recientemente eliminó a Central Córdoba de Rosario.

El polémico momento que protagonizó Yael Falcón Pérez en el Ascenso

Yael Falcón Pérez quedó en el ojo de la tormenta por el polémico arbitraje en River vs. Platense, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. No es la primera vez que el colegiado que representará a nuestro país en el Mundial de Clubes en Estados Unidos se ve envuelto en un escándalo y cuenta con un bochornoso antecedente de cuando dirigía en el Ascenso. De hecho, el mismo tuvo lugar en una definición para subir a la Primera C y un equipo fue sumamente perjudicado.

Si bien el árbitro también fue protagonista de un hecho memorable cuando se convirtió en héroe al salvarle la vida a Isaías Olariaga en un cruce entre San Miguel y Defensores Unidos de Zárate -asistió al defensor después de un choque por el que comenzó a convulsionar-, también protagonizó un momento que los hinchas de un famoso club no se olvidan. El mismo se dio en 2015 durante la final de la Primera D por el ascenso entre Atlas y Liniers en el Estadio Ricardo Puga de General Rodríguez. El conjunto que quedó en las puertas fue el "Marrón" de Néstor Retamar que era conocido por el reality Atlas: La Otra Pasión.