Los 3 jugadores que San Lorenzo quiere vender para reforzarse en este mercado de pases

Chau San Lorenzo: los tres futbolistas que serán vendidos para traer refuerzos.

San Lorenzo ya puso su vista en el segundo semestre del 2025, con el Torneo Clausura cada vez más próximo a comenzar. En el medio de una delicada situación económica e institucional tras el escándalo que protagonizó su presidente Marcelo Moretti (hoy reemplazado por Julio Lopardo), el cuadro de Boedo quiere aún así reforzarse para volver a competir como lo hizo en el Apertura, certamen en el que alcanzó las semifinales. Por este motivo, para mantenerse activo en el mercado de pases, ya decidió que primero deberá desprenderse de algunos de sus futbolistas para poder incorporar.

Si bien hubo ingresos de dinero recientemente (por la rescisión del contrato de Miguel Ángel Russo y la venta de Malcom Braida a Boca Juniors), hay deudas que cubrir también además de las inhibiciones (existe una falta de pago de premios de Iker Muniain, por ejemplo, que anunció su salida en las últimas semanas). El director técnico Damián Ayude ya fue informado de que el equipo tendrá que vender al menos a un jugador más y, de momento, hay tres candidatos principales: Jhohan Romaña, Elián Irala y Gastón Hernández.

Los tres jugadores que pueden irse de San Lorenzo en este mercado de pases

Jhohan Romaña

El "Ciclón" posee el 100% de la ficha del central colombiano de 26 años. El defensor es uno de los apuntados por la dirigencia para una venta para fortalecer las arcas de la institución, por lo que pedirán alrededor de tres millones de dólares por su carta. Si bien Boca y Racing ya lo tienen en sus planes, desde el exterior también pretenden al fuerte zaguero cafetero.

Gastón Hernández

El central de 27 años es otro de los apuntados para "hacer caja" en la entidad azulgrana. Después de recuperarse de una durísima lesión en una de sus rodillas, que lo dejó afuera de las canchas por casi un año, el 'Ciclón' lo dejaría ir por tres millones de dólares libres, preferentemente a algún equipo extranjero.

Elián Irala

El mediocampista central de 20 años es una de las "joyas" en Boedo. Con sacrificio, despliegue y recuperación en el centro del campo, se transformó en una pieza clave para Russo con el transcurrir de los encuentros. Por lo tanto, la idea es venderlo en diciembre por unos seis millones de dólares como mínimo.

Romaña, uno de los pilares del 'Ciclón' en el último semestre, es uno de los apuntados para salir en este mercado de pases.

Chau San Lorenzo: Iker Muniain confirmó su despedida del Ciclón

Iker Muniain habló en conferencia de prensa y confirmó su salida de San Lorenzo de Almagro a raíz de una situación familiar. El futbolista español no seguirá en el "Ciclón" de Damián Ayude y aún no definió lo que hará con su carrera, ya que se especulaba con su posible retiro. Sin embargo, sí dio indicios de la decisión que puede tomar en un corto plazo con respecto a esta cuestión.

"Es un recuerdo que me llevo para toda la vida. Es una decisión muy meditada. Difícil como todo en la vida donde hay que tomar decisiones por un motivo o por otro. Me voy pero un pedacito de aquí me quedará para siempre", esbozó Muniain hace instantes y agradeció tanto al club como a sus compañeros, hinchas y dirigentes por el trato para con él. A su vez, agregó: "Me llevo muchas cosas, el cariño y el respaldo de cada uno, el aguante de esta gente en los momentos malos y buenos, el corazón de mis compañeros, el enfrentarse a situaciones complicadas".