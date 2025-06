Chau San Lorenzo: Iker Muniain confirmó su despedida del Ciclón

Iker Muniain habló en conferencia de prensa y confirmó su salida de San Lorenzo de Almagro a raíz de una situación familiar. El futbolista español no seguirá en el "Ciclón" de Damián Ayude y aún no definió lo que hará con su carrera, ya que se especulaba con su posible retiro. Sin embargo, sí dio indicios de la decisión que puede tomar en un corto plazo con respecto a esta cuestión.

"Es un recuerdo que me llevo para toda la vida. Es una decisión muy meditada. Difícil como todo en la vida donde hay que tomar decisiones por un motivo o por otro. Me voy pero un pedacito de aquí me quedará para siempre", esbozó Muniain hace instantes y agradeció tanto al club como a sus compañeros, hinchas y dirigentes por el trato para con él. A su vez, agregó: "Me llevo muchas cosas, el cariño y el respaldo de cada uno, el aguante de esta gente en los momentos malos y buenos, el coarzón de mis compañeros, el enfrentarse a situaciones complicadas".

Iker Muniain sobre su posible retiro del fútbol

"Por primera vez en mi carrera, es la primera vez que me planteo dejar de jugar. Hay muchas posibilidades de que no suceda. No ha sido nada fácil tomar esta decisión", fueron los dichos del futbolista español sobre colgar los botines en el corto plazo. De esta manera, todavía no confirmó si seguirá en actividad o no con 32 años, aunque sí abrió la puerta al retiro.

A su vez, Muniain sostuvo que en lo que necesite la institución estará y que vivió momentos conmovedores en su etapa en el club de Boedo. Por otro lado, contó que este sábado 21 de junio irá a Cardales a despedirse del resto de los futbolistas. "Hay que saber llegar, pero lo más importante es irse bien", agregó y posteriormente descartó un conflicto con Miguel Ángel Russo antes de la salida del DT para comandar a Boca Juniors. "Tuvimos una relación muy cercana estos meses y trabajamos muy bien. Todo lo que se dice no es así, no hay que buscar excusas".

El presente de San Lorenzo a Iker Muniain tras la conferencia de prensa

La frase de Muniain que enloqueció a todo San Lorenzo

Entre varios elogios al "Ciclón", hubo una frase del volante que no pasó para nada desapercibida y rápidamente los hinchas destacaron en las redes sociales. "San Lorenzo es adictivo. Una vez que te metes aquí y lo conoces, no lo puedes soltar más", sostuvo en conferencia de prensa acerca de lo que le generó el club al que llegó a mediados del 2024.

"Al hincha de San Lorenzo darle las gracias y mandarles mucho aguante. Algún día volveremos a ser campeones", añadió el vasco como mensaje para los fanáticos del elenco de Boedo y tampoco descartó una posibilidad de regresar en un futuro como entrenador. Además, un detalle que no es menor es que no culpó a las cuestiones dirigenciales de su despedida y contó que estuvo cerca de irse en diciembre del 2024 y no lo hizo a pesar de estos problemas.

Los números de Iker Muniain en San Lorenzo

Partidos : 26.

: 26. Goles : 4.

: 4. Asistencias: 1.

Noticia en desarrollo...