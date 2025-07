Chau Marcelo Moretti en San Lorenzo: piden la expulsión del presidente como socio

Piden la expulsión del presidente Marcelo Moretti como socio de San Lorenzo.

El Trbunal de Ética de San Lorenzo pide la destitución, inhabilitación y expulsión inmediata del presidente Marcelo Moretti como socio del club de Boedo. El mandamás de la institución se encuentra de licencia desde la publicación del video en el que se lo ve guardándose en el bolsillo 25.000 dólares que le entregaron, supuestamente, a cambio de colocar a un jugador en las divisiones inferiores.

Sin embargo, ello todavía no fue comprobado por la Justicia, que continúa investigando al titular de la entidad azulgrana mientras su lugar lo ocupa transitoriamente Julio Lopardo. Mientras tanto, en el pleno deportivo, el equipo dirigido por Damián Ayude derrotó por 1-0 a Talleres en Córdoba, en su debut en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

El documento con el que el Comité de Ética de San Lorenzo solicita la expulsión de Moretti

"Solicitar a la Asamblea de Representantes la destitución de Marcelo Luis Ángel Moretti en su actual cargo de Presidente, su inhabilitación absoluta para ejercer cargos electivos y/o actuar en comisiones, departamentos del club y ser asesor", puede leerse en principio en el informe difundido por el portal especializado Doble Amarilla.

Allí mismo, dejaron en claro que piden la "expulsión de socio en razón de haber sido considerado responsable de la comisión de conductas calificadas como infracciones muy graves en los términos del articulo 35, inciso 3, letras de d y h del Estatuto Social". A su vez, aclaran que la Comisión Directiva busca "salvaguardar el normal funcionamiento de los órganos de gobierno, preservar la legalidad institucional y evitar un mayor prejuicio reputacional y operativo para el club".

El escándalo de Moretti con los dólares que sacude a San Lorenzo

A fines de abril del 2025, el canal de televisión El Nueve difundió un video en el que se aprecia al mandamás de la institución azulgrana llevándose 25.000 dólares en efectivo por parte de la madre de un futbolista de las divisiones inferiores, presuntamente a cambio de colocar a su hijo en las divisiones inferiores en mayo del 2024.

La investigación emitida en el programa Telenueve Denuncia fue liderada por el periodista cordobés Tomás Méndez, ex C5N entre otras señales. En la cámara oculta -grabada por una tercera persona de la que todavía no trascendió la identidad- aparecen en la reunión el propio directivo del "Ciclón", la madre del joven futbolista y el funcionario público Francisco Sánchez Gamino, director de estudios para la planificación estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a cargo de Guillermo Francos en el gobierno de Javier Milei.

El escándalo salpicó al Gobierno por lo que tras conocerse el video, desde la Jefatura de Gabinete decidieron echar a Francisco Sánchez Gamino, quien llegó a su cargo por ser hombre de confianza del secretario de asuntos estratégicos de la Presidencia, José Luis Vila, un histórico militante radical ligado al armador político Enrique "Coty" Nosiglia y que fue funcionario en el Ministerio de Defensa durante el macrismo. A su vez, Vila trabajó en áreas de se seguridad y defensa para distintos presidentes desde la vuelta de la democracia, tanto así que se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la década del 90.

Después de los saludos formales, la mujer hace entrega de un fajo de billetes de la moneda estadounidense que presuntamente contenía 20 mil dólares. Si bien le insiste a Moretti para que los cuente, el titular de San Lorenzo le dice que no por una cuestión de cortesía y los guarda directamente en el bolsillo interno de su saco. Al valor oficial del dólar hoy martes 22 de abril del 2025, la fortuna supera los 27.3 millones de pesos argentinos.

Al instante, el abogado y mandamás del "Cuervo" comienza a preguntar por la vida social del chico, al que su madre define como "contentísimo" y "desesperado por jugar", aunque al mismo tiempo le aclara que "no puede salir de noche con sus amigos" por el fútbol. Más tarde, en El Nueve también revelaron un segundo encuentro en el que Moretti habría recibido 5 mil dólares más, para completar la suma de 25 mil.

También se publicó un audio en el que el máximo directivo del "Santo" reconoce: "Estuve todo el partido viendo con (Marcelo) Romano (coordinador de Inferiores) y con (Néstor) Ortigoza (por entonces responsable del fútbol, luego desplazado por un caso de violencia de género)". Y concluyó: "Les pregunté. Me dice 'no, bien... A ver, si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él'". Por el momento, desde la entidad de Boedo no se pronunciaron al respecto, aunque todo indica que habrá un comunicado en las próximas horas. Sin embargo, Pablo García Lago, actual vocal y exsecretario del club, anunció que va a radicar una denuncia en la Justicia en las próximas horas.